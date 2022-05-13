Ukrayna'dan bomba iddia: Rusya Genelkurmay Başkanı görevden alındı!

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşta 2 ay geride kalırken istediği başarıyı bulamayan Putin askeri komutada değişikliklere gidiyor. Ukrayna'daki istihbarat operasyonlarının sorumluluğunu Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) alıp, Rusya İstihbarat Teşkilatı'na (GRU) devrettiği konuşulan Rus liderin şimdi de Rusya Genelkurmay Başkanı General Valery Gerasimov'un görevden aldığı iddia ediliyor.

"GENELKURMAY BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI" İDDİASI

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un Ukrayna'nın doğusundaki cephelere yaptığı ziyaret sırasında hedef alındığı ve yaralandığı iddia edilmişti.

Eski bir askeri istihbarat uzmanı olan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'in yakın çevresinde yer alan Oleksiy Arestovych Putin'in Ukrayna işgalindeki başarısızlıklardan dolayı suçlayacak birini aradığını ve bu nedenle de Rusya Genelkurmay Başkanı General Valery Gerasimov'u görevden aldığını iddia etti.

ZAMAN VERİP VERMEMEYİ TARTIŞIYORLAR

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Dün gece Youtube'da yayınlanan bir programda konuşan Arestovych, "Aldığımız ön bilgilere göre Gerasimov fiilen askıya alındı. Ona bir şeyleri düzeltmesi için zaman verip vermeyeceklerine karar veriyorlar." dedi.



Rusya Genelkurmay Başkanı General Valery Gerasimov/AP

Arestovych, Batı askeri bölgesinin ilk tank ordusunun komutanı Korgeneral Sergei Kisel'in de Harkov yakınlarındaki mağlubiyet sonrası sonrası görevden alınıp tutuklandığını iddia etti.

ZAFER BAYRAMI TÖRENİNDE DE YOKTU

Arestovych, verdiği bilgilerin 'ön bilgi' olduğunu vurguladı, ancak Gerasimov'un Pazartesi günü Moskova'da düzenlenen Zafer Bayramı geçit töreninde görünmemesi hakkındaki iddiaları kuvvetlendirdi.

ORDUNUN PRESTİJİ CİDDİ ÖLÇÜDE SARSILDI



Bir zamanlar dünyanın en iyi ikinci ordusu olarak bilinen Rus ordusunun Ukrayna'da 2 aydır süren savaşta 10 binden fazla asker kaybettiği düşünülüyor. Onlarca üst düzey komutanın öldürüldüğü, amiral gemisinin batırıldığı ağır zayiatlara sebep olan savaş Rus ordusunun prestijini ciddi ölçüde sarstı.

Rus ordusu dün son olarak işgal girişiminde bulundukları Lysychansk şehrinde ağır bir yenilgiye uğraşmış, aylardır ön çalışmalarını yaptıkları Donbas saldırısı daha ilk adımda sert bir kayaya çarpmıştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun aldığı askeri kayıpları telafi etmek için büyük ihtimalle Siversky Donets nehrine yeniden konuşlanacağı uyarısında bulunuyor.



Mail Online Rusya Genelkurmay Başkanı General Valery Gerasimov ile beraber çok sayıda komutanın görevden alındığını yazdı...

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SAVAŞ BOYUNCA YAPILAN EN BÜYÜK TASFİYE

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın Telegram kanalında Rus ordusunun peş peşe aldığı utanç verici yenilgiler sorası tasfiyelerin başladığı duyuruldu.



İddiaya göre Karadeniz Filosu Komutanı Amiral İgor Osipov göreven alındı ​​ve tutuklandı. Filonun birinci komutan yardımcısı Koramiral Sergei Pinchuk ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Güney Askeri Bölgesi 22. Kolordu Komutanı Tümgeneral Arkady Marzoev, 6. Ordu Komutanı Korgeneral Vladislav Ershov ve Batı Askeri bölgesinin tank ordusunun komutanı Korgeneral Sergei Kise'in de büyük personel, silah ve askeri teçhizat kayıpları nedeniyle görevden alındığı iddia ediliyor.

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İddia doğrulanırsa bu savaş süresinde gerçekleşen en büyük üst düzey isim tasfiyesi olacak.