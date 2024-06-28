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Ukrayna’dan bir ilk! ‘Dron komutanlığı’ kuruldu

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#UKRAYNA#SAVAŞ#Dron
Ukrayna’dan bir ilk ‘Dron komutanlığı’ kuruldu
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 07:00

Ukrayna askeri alanda dünyada bir ilke imza atarak savunma bakanlığı bünyesindeki kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlıklarına ek olarak “robotize askeri birlikler komutanlığı” kurdu.

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin talimatıyla kurulan komutanlık savaş halindeki ülkede havada, karada ve denizde kullanılan tüm insansız hava araçlarından sorumlu olacak. Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, yeni kurulan komutanlıkla ilgili yaptığı açıklamada, dron ordusu kurmayı planladıklarını belirtti.

‘HEDEF 1 MİLYON DRON’

“Hedefimiz 2024 yılı sonuna kadar irili ufaklı 1 milyon insansız savaş aracından oluşan ordu kurmak” diyen Şmigal, “Uzaktan kumanda edilen bu aygıtlar sadece havada değil, denizde ve karada da devreye girecek” diye konuştu. Günümüzde muharebe doktrinlerinin köklü biçimde gözden geçirilmesine neden olan insansız savaş araçlarının kullanımı ilk defa ciddi bir şekilde 2020 yılındaki İkinci Karabağ savaşında kendini göstermişti. Azerbaycan’ın Ermenistan kuvvetlerine karşı kullandığı sayısız İHA karşı tarafın hareket kabiliyetini sıfıra indirgemişti. Dron kullanımı Ukrayna savaşında da cephedeki en önemli enstrümanlardan biri olarak görülüyor. 

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#UKRAYNA#SAVAŞ#Dron

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