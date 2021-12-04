Ukrayna’dan Batı’ya ‘Rusya’ya taviz vermeyin’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Öğretmen yasası hakkında her şey Yaklaşık 1 milyon eğitimciyi ilgilendiriyorÖğretmen yasası hakkında her şey! Yaklaşık 1 milyon eğitimciyi ilgilendiriyor#Öğretmenlik Meslek Kanunu
12 kent alarmda Dikkat: Çok kuvvetli olacak... Peş peşe uyarılar12 kent alarmda! Dikkat: Çok kuvvetli olacak... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Can Bozdoğandan harika gol Bu sezon bir ilk yaşandı, anlamlı sevinç...Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Can Bozdoğan'dan harika gol! Bu sezon bir ilk yaşandı, anlamlı sevinç...#Beşiktaş
İskenderin askerleri: DNA testi ortaya çıkardıİskender'in askerleri: DNA testi ortaya çıkardı#İzmir Selçuk
Şahap Kavcıoğlu TÜİKe iletişim dersi vermeye gitsinŞahap Kavcıoğlu TÜİK'e iletişim dersi vermeye gitsin#Kılıçdaroğlu
O bir fenomen Ünü, Türkiye sınırını aştıO bir fenomen! Ünü, Türkiye sınırını aştı#Midas
COVID-19 gribe mi dönüşüyorCOVID-19 gribe mi dönüşüyor#Omikron
Basketbolda dev güç birliği Tıpkı Süper Ligdeki gibi...Basketbolda dev güç birliği! Tıpkı Süper Lig'deki gibi...#Basketbol ING Süper Ligi
Merkel veda etti: Sevdiği şarkılarla uğurlandıMerkel veda etti: Sevdiği şarkılarla uğurlandı#Angela Merkel
Erdoğandan ekonomi mesajı: Tek derdimiz ihracat; ve bunu başaracağızErdoğan'dan ekonomi mesajı: 'Tek derdimiz ihracat; ve bunu başaracağız'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
MB Başkanı Kavcıoğlunun acı günüMB Başkanı Kavcıoğlu'nun acı günü#Şahap Kavcıoğlu
Sinan Akçıldan Burcu Kıratlıya mesaj: Öpüşmeye ‘evet’im yokSinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya mesaj: Öpüşmeye ‘evet’im yok#Sinan Akçıl
Canlı yayında tartışmışlardı... Kayınpederinin evini basıp, defalarca bıçakladıCanlı yayında tartışmışlardı... Kayınpederinin evini basıp, defalarca bıçakladı#Beste Atabey
Kovid-19 tablosu güncellendi Bakan Kocadan omikron açıklamasıKovid-19 tablosu güncellendi! Bakan Koca'dan 'omikron' açıklaması#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan kritik görüşme İşte ele alınan konular...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme! İşte ele alınan konular...#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HABERLERDünya Haberleri

Ukrayna’dan Batı’ya ‘Rusya’ya taviz vermeyin’

#Ukrayna#Rusya#NATO
Ukrayna’dan Batı’ya ‘Rusya’ya taviz vermeyin’

Moskova’nın “Batı, Ukrayna’yı NATO’ya katmama güvencesi versin” talebine Kiev yönetiminden yanıt geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD ve müttefiklerinin bu konuda taviz vermeyeceklerini ümit ettiklerini söyledi.

Haberin Devamı

UKRAYNA ile Rusya arasında Kırım’ın ilhakıyla 2014 yılında patlak veren ve ardından doğudaki Rusya yanlısı ayrılıkçı Donbas bölgesiyle devam eden krizin NATO ile bağlantılı olduğu kesinleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önceki gün, “Batı, bize Ukrayna’nın hiçbir zaman NATO’ya alınmayacağına dair yazılı ve hukuki güvence vermeli” sözlerine dün Kiev yönetimi yanıt vererek, “Ukrayna’nın NATO üyeliği hakkında Batı, Rusya’ya hiçbir taviz vermemeli” çağrısını yaptı.

‘ÜYELİKTEN VAZGEÇMEYİZ’

Rusya’nın Ukrayna’ya “kendi malı gibi bakmaya” devam ettiğini Batı’ya hatırlatan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, “Ukrayna, gerekli şartlar oluştuğunda Rusya dahil üçüncü tarafların görüşüne bakmaksızın Batı’nın askeri ittifakı NATO ve Avrupa Birliği’ne üye olma fikrinden vazgeçmeyecek. Rusya’nın Batı’dan talep ettiği güvenceleri biz şimdiden hiç saydığımızı ilan ediyoruz. Moskova’nın bölgedeki gerilimin azaltılması karşılığında ABD ve müttefiki ülkelerin Rusya’ya hiçbir taviz vermeyeceklerini umut ediyoruz” dedi.

‘EN KALIN KIRMIZI ÇİZGİ’

Haberin Devamı

Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesinin ardından Ukrayna parlamentosu, anayasada iki yasa değişikliği yaparak, Ukrayna’nın NATO ile AB’ye üye olmasının önünü açmıştı. Batı ile Rusya arasında Ukrayna’nın NATO’ya alınması polemiği devam ederken, dün Moskova’dan ikinci bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Ukrayna’nın NATO’ya alınması Rusya’nın en kalın kırmızı çizgisidir” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Rusya#NATO

BAKMADAN GEÇME!

Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdiniz

Doktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'

#CİMER
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları