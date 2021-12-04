Ukrayna’dan Batı’ya ‘Rusya’ya taviz vermeyin’

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UKRAYNA ile Rusya arasında Kırım’ın ilhakıyla 2014 yılında patlak veren ve ardından doğudaki Rusya yanlısı ayrılıkçı Donbas bölgesiyle devam eden krizin NATO ile bağlantılı olduğu kesinleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önceki gün, “Batı, bize Ukrayna’nın hiçbir zaman NATO’ya alınmayacağına dair yazılı ve hukuki güvence vermeli” sözlerine dün Kiev yönetimi yanıt vererek, “Ukrayna’nın NATO üyeliği hakkında Batı, Rusya’ya hiçbir taviz vermemeli” çağrısını yaptı.

‘ÜYELİKTEN VAZGEÇMEYİZ’

Rusya’nın Ukrayna’ya “kendi malı gibi bakmaya” devam ettiğini Batı’ya hatırlatan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, “Ukrayna, gerekli şartlar oluştuğunda Rusya dahil üçüncü tarafların görüşüne bakmaksızın Batı’nın askeri ittifakı NATO ve Avrupa Birliği’ne üye olma fikrinden vazgeçmeyecek. Rusya’nın Batı’dan talep ettiği güvenceleri biz şimdiden hiç saydığımızı ilan ediyoruz. Moskova’nın bölgedeki gerilimin azaltılması karşılığında ABD ve müttefiki ülkelerin Rusya’ya hiçbir taviz vermeyeceklerini umut ediyoruz” dedi.

‘EN KALIN KIRMIZI ÇİZGİ’

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Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesinin ardından Ukrayna parlamentosu, anayasada iki yasa değişikliği yaparak, Ukrayna’nın NATO ile AB’ye üye olmasının önünü açmıştı. Batı ile Rusya arasında Ukrayna’nın NATO’ya alınması polemiği devam ederken, dün Moskova’dan ikinci bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Ukrayna’nın NATO’ya alınması Rusya’nın en kalın kırmızı çizgisidir” ifadelerini kullandı.