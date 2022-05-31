Ukrayna'daki savaşın gizli kahramanları... Rus ordusuna böyle karşı koyuyorlar!

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş ülkenin doğusunda yoğunlaşmış durumda.

Son günlerde bölgede inisiyatifin Rus ordusuna geçtiği konuşulurken Rus güçleri, önemli sanayi kentleri Severodonetsk ve Lysychansk'ı kuşattmış durumda.

Ukrayna ordusu ise bölgeyi savunmak için zamana karşı bir yarış veriyor. Zira bu kentlerin kaybedilmesi Rusya'nın Luhansk bölgesinin tamamının denetimini almasını sağlayacak.

İŞTE DİRENİŞİN GİZLİ KAHRAMANLARI

Kuşkusuz Ukrayna ordusu dünyayı şaşırtmış durumda. 2014'te Kırım'ı Ruslara kaybeden ordu aylardır Rus birliklerine karşı büyük bir direnişe imza atıyor.

Başta ABD olmak üzere batılı ülkelerden gelen silah yardımı Ukrayna'nın savaşta elini bir hayli güçlendirmiş durumda.

Ancak savaşta kilit bir rol oynayan 'sabotaj birlikleri' Rus ordusuna ciddi kayıplar verdiriyor.

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İngiliz Daily Mail gazetesi 'Putin'in savaş makinesini sabote eden direniş kahramanları' başlıklı haberinde savaşın gizli kahramanları olarak anılan askerlere yer verdi.

Gazetenin muhabiri Ian Birrell tarafından kaleme alınan habere göre, sabotajcılar Rus subay ve askerlerinin yanı sıra işbirlikçileri de hedef alıyor.

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TELEFON GÖRÜŞMELERİ İLE ORTAYA ÇIKTI

Dinlenen telefon görüşmeleri, bölgedeki Rus birliklerinin sabotaj gruplarının sürekli saldırılarından şikayet ettiğini ortaya koyuyor.

Aynı habere göre, bazı birlikler cephe gerisine sızarak trenleri havaya uçuruyor ve Rus ordusunun ikmal hatlarını bozuyor.

Bu birlikler Rus ordusuna onlardan silah çalarak da zarar veriyor. Ukrayna saflarında Rus birliklerinin geride bıraktığı askeri ekipmanı tamir edip onu Ukrayna ordusuna kazandıran bir birlik de yer alıyor.

İNGİLİZ ORDUSU 2. DÜNYA SAVAŞI'NDA UYGULAMIŞTI

Bu strateji daha önce pek çok savaşta uygulanmıştı. Hem İkinci Dünya Savaşı'nda hem de Falkland Savaşı'nda, İngiliz askerleri ele geçirdikleri ağır makineli tüfekleri düşmana çevirmişti.

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Öte yandan Rusya Savunma Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol'deki Azovstal fabrikasında Ukraynalı askerlerin teslim olmasının ardından tesise giren Rus birliklerinin sığınağa yerleştirilmiş bir aracın içerisinde 152 Ukraynalı askerin cansız bedenine rastladığını belirtti.

Konaşenkov, 'Soğutma sistemi bozuk olan araçta 152 Ukraynalı askerin cesedi saklanmış" ifadelerini kullandı. Azov taburu komutanlarının teslim olmadan önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'ye, ailelerinin defnedebilmesi için cesetlerin alınması konusunda başvurduğunu hatırlatan Konaşenkov, "Kiev yönetiminden Azovstal fabrikasındaki cesetlerin alınması için herhangi bir talep olmadı" şeklinde konuştu. Konaşenkov ayrıca araçta yapılan incelemelerde ölen Ukraynalı askerlerin cesetlerinin altında 4 mayın bulunduğunu, toplam patlayıcı miktarının araçtaki diğer tüm cesetleri yok etmek için yeterli olduğunu vurguladı.

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Konaşenkov, 'Yakalanan Azov taburundaki askerlerin sorgularına dayanarak mayınların doğrudan Kiev'den gelen emirlerle yerleştirildiği tespit edildi. Provokasyonun amacı Rusya'yı, Kiev rejiminin ve Zelenskiy'in siyasi itibarını korumak için cesetleri kasten yok etmek ve akrabalarına teslim edilmek üzere alınmasını engellemekle suçlamaktır' ifadelerini kullandı.

Konaşenkov Rusya'nın ilerleyen günlerde Azovstal fabrikasında bulunan Ukraynalı askerlerin cansız bedenlerini, Ukraynalı yetkililere teslim etmeye planladığını kaydetti.

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'BİR GÜNDE 300'E YAKIN UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ'

Rus ordusunun Ukrayna'daki operasyonlarına devam ettiğini söyleyen Konaşenkov, 'Gün boyunca havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzeler, 4 kontrol noktası ile Ukrayna askeri ve teçhizatının bulunduğu 13 bölgeyi vurdu. Saldırılar 290'dan fazla Ukraynalı askerin, 23 silah ve askeri teçhizatın etkisin hale getirilmesiyle sonuçlandı. Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 1 adet Su-25 uçağı Mikolayiv bölgesine bağlı Kobzatsy yakınlarında düşürüldü" bilgisini paylaştı. Konaşenkov, "Rus hava savunma sistemleri, 1'i Yılan Adası yakınlarında olmak üzere 6 insansız hava aracını imha etti" dedi. Ukrayna'nın 24 Şubat'tan bu yana verdiği kayıplara değinen Konaşenkov, "Toplamda 184 Ukrayna uçağı ve 128 helikopteri, bin 70 insansız hava aracı, 325 hava savunma sistemi, 3 bin 342 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 454 çok namlulu roketatar, bin 738 obüs ve havan topu ile 3 bin 311 adet özel askeri araç imha edildi' dedi.