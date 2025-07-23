Ukrayna'da yolsuzluk krizi... Halk sokağa döküldü

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Ukrayna Parlamentosu, ülkede yolsuzlukla mücadele amacıyla faaliyet gösteren Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ile Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının (SAP) imkanlarını kısıtlayan bir yasanın parlamentoda kabul edildiğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, parlamentonun kabul ettiği yasanın Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk tarafından imzalandığı belirtildi.

Parlamentonun söz konusu kararını eleştiren bazı Ukrayna vatandaşları başkent Kiev ve diğer şehirlerde sokağa çıkarak protesto gösterisi düzenledi.

Yerel basın ve farklı sosyal medya hesaplarına göre Kiev'deki protesto gösterisi devam ediyor.

Kiev'deki göstericiler, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye parlamentonun kabul ettiği yasaya yönelik veto yetkisini kullanma çağrısında bulundu.

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Öte yandan, parlamentonun resmi internet sitesinden geç saatlerde yayımlanan açıklamaya göre, Zelenskiy de söz konusu yasayı imzaladı.

Bu arada Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nda görevli bazı kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, Ukrayna'ya karşı Rusya için "casusluk" yaptığı gerekçesiyle iki kişiyi gözaltına aldı.