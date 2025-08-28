Ukrayna'da yoğun saldırı: Gece boyunca hedef alındı

Haberin Devamı

Rusya, dün gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'i insansız hava araçları (İHA) ve füzeler ile hedef aldı. Gece gökyüzünü aydınlatan ve 9 saatten uzun süren saldırılarda 1'i çocuk en az 10 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın gönderdiği 598 İHA'dan 563'ünün, 31 füzeden ise 26'sının karşılandığı belirtildi. Açıklamada, 13 bölgenin saldırıların hedefi olduğu ve 26 bölgede enkaz oluştuğu bildirildi.

Ukraynalı yetkililer, arasında çok katlı apartman blokları da dahil yerleşim yerlerinde wve şehrin altyapısında hasar meydana geldiğini aktardı. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkachenko saldırıya ilişkin, "Maalesef Rusların saldırıları tipik bir örnek. Farklı yönlerden gelen birleşik saldırılar, sistematik bir şekilde yerleşim yerlerini hedef alıyor" ifadelerini kullandı. Tkachenko, acil durum ekiplerinin saldırı sonrasında başkentte 20'den fazla bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Ukrayna ordusu da Rusya'nın gece boyunca sürdürdüğü saldırılara misilleme gerçekleştirerek, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Afipsky ve Samara bölgesindeki Kuybyshevskyi petrol rafinerilerini hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, en az 7 bölge üzerinde Ukrayna'ya ait 102 İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.

"BU SALDIRILAR RUSYA'NIN HALA SONUÇLARDAN KORKMADIĞINI GÖSTERİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye saldırıya ilişkin açıklamasında, "Hala enkaz altında kalanlar olabilir. Bu Rus füzeleri ile İHA'ları, haftalar ve aylardır ateşkes ile gerçek diplomasi çağrısında bulunan ülkelere açık bir yanıt oldu. Rusya, anlaşma masası yerine balistikleri tercih ediyor. Savaşı sonlandırmak yerine insanları öldürmeyi tercih ediyor ve bu da Rusya'nın hala sonuçlardan korkmadığını gösteriyor. Rusya hala dünyanın bir kısmının çocukların öldürülmesine göz yummasına ve Putin için bahaneler aramasından faydalanıyor" ifadelerini kullandı.





Zelenski uluslararası topluma Rusya'nın saldırılarına yönelik tepki gösterme çağrısında bulunarak, "Çin'in gelişmelere tepkisini bekliyoruz. Daha önce savaşın genişletilmemesi ve ateşkes sağlanmasına ilişkin çağrılarda bulunmuşlardı. Macaristan'ın da tepkisini bekliyoruz. Çocukların hayatını kaybetmesi her şeyden daha fazla duygu uyandırmalıdır. Daha önce barış çağrısında bulunan ama şimdi ilkelere bağlı tutumlar sergilemek yerine sessiz kalmayı tercih eden bütün ülkelerin tepkisini ortaya koymasını bekliyoruz" dedi.

Ukraynalı lider, Rusya'ya yönelik yaptırımların ağırlaştırılması çağrısında da bulunarak, "Şimdi, Rusya'nın yaptığı her şey için daha ağır yaptırımlarla hedef alınmasının tam vakti. Bütün sınırlar çoktan aşıldı ve diplomasi için birçok fırsat mahvedildi. Rusya, bu savaşın her günündeki her bir darbesindeki sorumluluğunu hissetmeli" ifadelerini kullandı.