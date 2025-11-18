Ukrayna'da vurulan Türk gemisindeki yangın kontrol altına alındı

Haberin Devamı

Ukrayna Topluluk ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk bayraklı "ORINDA" adlı LPG gemisindeki yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi paylaşıldı.

Gemideki yangının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, "16-17 Kasım gecesi İzmail Limanı'na düzenlenen saldırının ardından sivil bir gemide çıkan yangın söndürüldü. Durum kontrol altında." ifadeleri kullanıldı.

Rus ordusunun "her gün" Ukrayna'ya saldırılar düzenlediğine işaret edilen açıklamada, saldırılarda kritik önemdeki ve sivil altyapının da hasar gördüğü aktarıldı.

Limandaki saldırının sonuçlarının ortadan kaldırılması için çalışmaların sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Ukrayna'nın limanlarına yönelik düzenlenen her saldırı, saldırgan ülkenin sadece altyapımıza zarar verme değil, aynı zamanda küresel gıda güvenliğini de tehlikeye atma girişimidir." ifadesine yer verildi.

TÜRK BAYRAKLI GEMİ İSABET ALMIŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk bayraklı ORINDA adlı LPG gemisinin Ukrayna'nın İzmail Limanı'ndaki tahliye sırasında isabet alması hakkında ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunmuştu.

Paylaşımda, "Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisi Ukrayna İzmail Limanı'nda tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.