Ukrayna'da ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

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24 Şubat'ta başlayan savaş tüm hızıyla devam ederken dünya, 'Kömür' olarak bilinen Ukraynalı keskin nişancıyı konuşuyor.

Gerçek adı henüz açıklanmayan gizemli keskin nişancı, Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından dünyaya tanıtıldı.

KİMLİĞİ GİZLİ TUTULUYOR... KOD ADI: KÖMÜR

Savaşın en sıcak bölgelerinde görev aldığı belirtilen 'Kömür' ile ilgili bilinen tek şey 2017 yılında Ukrayna deniz kuvvetlerine katıldığı ve o tarihten itibaren ülkenin doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ta Rus yanlısı ayrılıkçılarla savaştığı.

Kimliğini korumak için yüzü kısmen fotoğraflarla kapatılan 'Kömür'ün Rus ordusu arasında da kötü bir şöhreti olduğu belirtiliyor.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Ukraynalı keskin nişancılar Rus ordusuna ağır kayıplar verdiriyor.

Kadın keskin nişancı İkinci Dünya Savaşı'nda 309 Nazi'yi öldürdükten sonra 'Ölüm Leydisi' lakabını alan Ukraynalı efsanevi keskin nişancı Lyudmila Pavlichenko'ya benzetiliyor.

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Pavlichenko, bugüne kadarki en başarılı kadın keskin nişancı olarak kabul ediliyor.

PUTİN'İN ÖLÜM MELEĞİ KAÇAMADI

Ukrayna silahlı kuvvetleri, geçtiğimiz hafta siviller de dahil 40 Ukraynalıyı öldüren 'Baghera' kod adlı Irina Starikova'nın yaralı olarak yakalandığını açıklamıştı.

'Putin'in ölüm meleği' olarak anılan iki çocuk annesi Irina Starikova ilk yakalandığında gerçek kimliğine ilişkin birçok iddia ortaya atılmıştı.

Daha sonra rahibe ve Sırbistan asıllı olduğu iddia edilen Starikova'nın aslen Donetsk'li olduğu ve Donbas bölgesindeki Rus yanlısı isyancılar adına savaştığı öğrenildi.

Ukrayna savaşında cephede yaralandıktan sonra arkadaşları tarafından ölüme terk edilen ve Ukrayna sağlık yetkilileri tarafından tedavi edildikten sonra gözaltına alınan kadının 2014'ten beri Ukrayna'da arandığı belirtildi.

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KARI KOCA 140 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞLER

41 yaşındaki Starikova'nın Belarus'tan kaçan ve birçok suçtan aranan 43 yaşındaki Alexander Ogrenich ile evli olduğu ortaya çıktı. Alexander Ogrenich 'Aka Gorynych' yani 'Slav ejderhası' ismiyle biliniyor.

Ogrenich'in 2014 yılında ayrılıkçıların sözde istihbarat birimine başkanlık ettiği ve buradaki çatışmalarda 100 kişiyi öldürdüğü iddia ediliyor.

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Bu da çiftin 140'tan fazla can aldıkları anlamına geliyor.