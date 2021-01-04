Ukrayna'da ülkeyi sarsan suikastla ilgili flaş gelişme

Ukrayna'da 4 yıl önce ünlü gazeteci Pavel Şeremet'in, arabasına bomba konularak öldürülmesiyle ilgili yayınlanan ses kaydı ülkede yeniden gündem oldu.



Brüksel merkezli Euro Observer sitesinde yayımlanan ve Ukrayna resmi ajansı Ukrinform'un da yer verdiği ses kayıtlarının, ünlü gazeteciye yönelik suikastın Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) tarafından hazırlandığının kanıtı olduğu iddia edildi.

TALİMATLAR SES KAYDINDA

Belarus İçişleri Bakanlığı terörle mücadele timi Almazın eski görevlisi İgor Makor tarafından Avrupa Birliği (AB) yönetimine sunulduğu belirtilen ses kayıtlarında, Belarus istihbarat görevlilerinin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla, gazeteci Pavel Şeremet'in de dahil olduğu bazı muhalif isimlerin öldürülmesi konusunu görüştükleri ileri sürülüyor.

SUİKAST İÇİN 1,5 MİLYON DOLAR İDDİASI

2012 yılında gizlice kayda alındığı öne sürülen ses kayıtlarında, dönemin Belarus KGB Başkanı Yuriy Zaytsev olduğu iddia edilen kişi ile 2 istihbarat personeli, Şeremete yönelik suikast düzenlenmesi fikrini görüşüyor. Zaytsev ile kimliği belirsiz şahıslar arasındaki konuşmada, Şeremet'in bombalı saldırı veya zehirleme yoluyla öldürülmesi seçeneklerinin değerlendirildiği öne sürülüyor.



Belarus lideri Lukaşenko'nun, siyasi suikastlar için KGB'ye 1,5 milyon dolar kaynak tahsis ettiği iddiasına da yer veriliyor.







UKRAYNA POLİSİ: İDDİALARI İNCELİYORUZ

Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, konuyla ilgili iddiaların yer aldığı belgelerin ve ses kayıtlarının incelendiği belirtildi. Ukrainskaya Pravda internet gazetesinde ve Radyo Vesti'de program yapan gazeteci Pavel Şeremet, 20 Haziran 2016’da Ukrayna'nın başkenti Kievde otomobili ile seyir halindeyken aracına önceden yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.



Şeremet, Belarus ve Rusya yönetimlerine karşı muhalif tutumuyla biliniyordu.



Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Aralık 2019da Ukrayna'da gözaltına alınan 3 şüpheli, suçlamaları reddetmişti.