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Dünya
DHA
Haber Giriş: 26.04.2020 - 11:26,Son Güncelleme:

Ukrayna’da bir kenti toz fırtınası vurdu

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Ukrayna’da bir kenti toz fırtınası vurdu
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Ukrayna’nın Rivne kentini toz fırtınası vurdu. Toz bulutunun bir sokağı kapladığı anlar amatör kameralarca kaydedilirken; uzmanlar söz konusu hava olayının iklim değişikliği nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

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  • Ukrayna’da toz fırtınası
  • Ukrayna’da toz fırtınası
  • Ukrayna’da toz fırtınası
  • Ukrayna’da toz fırtınası
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Toz fırtınasına dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, toz bulutunun bir sokağı tamamen kapladığı görüldü. Yerel medyaya açıklama yapan uzmanlar, yaşanan sıra dışı hava olayının iklim değişikliğiyle alakalı olduğunu belirtti.

Uzmanlar, kentte bu yıl kar yağışı ve yağmurun neredeyse hiç görülmemesi ve hava sıcaklıklarının anormal derecede artması nedeniyle bu durumun yaşandığını ifade etti.

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