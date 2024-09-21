Ukrayna'da Telegram kararı: Resmi telefonlarda yasaklandı

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Ukrayna'da, kamu çalışanlarına verilen resmi telefonlarda Telegram kullanılması yasaklandı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, 2022'de Ukrayna'yı geniş çaplı bir işgal başlatan Rusya'nın oluşturduğu tehditleri “en aza indirmek” için yapıldığını söyledi.

Yapılan yazılı açıklamada, “Telegram, düşman tarafından siber saldırılar, kimlik avı ve kötü amaçlı yazılım dağıtımı, füze saldırılarının isabetli olması için aktif olarak kullanılıyor" denildi.

Açıklamada, yasağın yalnızca resmi cihazları kapsayacağın ve yetkililerin Telegram sayfalarını güncellemeye devam edebilecekleri vurgulandı.

Askeri istihbarat şefi Kirilo Budanov, Rus özel servislerinin Telegram kullanıcılarının kişisel yazışmalarına erişebileceğine dair güvenilir kanıtlar sunduğunu belirtti.

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Budanov, “İfade özgürlüğünü her zaman destekledim ve desteklemeye devam ediyorum, ancak Telegram meselesi bir ifade özgürlüğü meselesi değil, bir ulusal güvenlik meselesidir” dedi.

Dezenformasyonla mücadele merkezi başkanı Andriy Kovalenko da yasağın kişisel akıllı telefonlar için değil sadece resmi cihazlar için geçerli olduğunun altını çizdi.