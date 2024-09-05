Ukrayna’da son kozlar

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Rusya’nın 2022 yılı müdahalesiyle Ukrayna’da devam eden savaş yıpratıcı hatta feci geçecek yeni bir kış dönemine hazırlanırken Ukrayna ve Rusya’da bıçak kemiğe dayanmaya başladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, cephede Rusların ilerleyişinin faturasını hükümet kabinesiyle Batı’nın ayak sürçmesine keserken derin kabine değişikliğine gitme kararı aldı. Diğer taraftan Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya’daki halkın savaşa bir yıl daha dayanamayacağını hesap ederek yıl sonuna kadar kendi koşullarında müzakere masası açmak için Ukrayna’yı füze yağmuruna tutmaya başladı.

KİEV’DE İSTİFA DEPREMİ

Rus ordusunun bir yandan Donetsk cephesinde kritik Pokrovka kasabasına yaklaşması, diğer taraftan Ukrayna’nın Poltava şehrinde önceki gün askeri okulu İskender füzeleriyle vurarak yerle bir etmesi Kiev’de deprem etkisi yarattı. Poltava’daki askeri okulda 51 öğrencinin hayatını kaybetmesi ve 271 öğrencinin yaralanması üzerine 4 Ukrayna bakanı peş peşe istifa ettiklerini açıkladı. Görevinden istifa edenler arasında en önemli figür Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba oldu.

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BATI’YA BÜYÜK TEPKİ

Rusya ile savaşın başından bu yana görev yapan Kuleba, istifasını Ukrayna parlamentosu Rada’ya iletirken batıya ağır sitem açıklaması yapmayı unutmadı. Batının Ukrayna’ya verdiği uzun menzilli silahların Rusya’ya karşı kullanılamadığını bir kez daha dile getiren Kuleba, “Bize verdiğimiz demir parçalarıyla Rusların bizim halkımızın üzerine attığı ve katliamlar işlediği diğer demir parçalarını etkisiz hale getirmek sizin savaşa dahil olduğunuz anlamına gelmiyor. Rusların ülkemde işlediği sivil katliamına artık dur demelisiniz. Bize verdiğiniz silahlar bir yana Ukrayna’ya komşu Batılı ülkeler kendi hava savunma sistemlerini kullanarak bize atılan füzeleri etkisiz hale getirmeli” ifadelerini kullandı.

KABİNEDEN AYRILANLAR

Ukrayna hükümetinde Kuleba’nın yanı sıra Stratejik Sanayi Bakanı Aleksander Kamışev, Adalet Bakanı Denis Malyuska, Çevre Bakanı Ruslan Ztrelets, Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Vitaliy Kovalya ve Zelenski’nin kançelarya şefi yardımcısı Rostislav Şurma görevlerinden ayrıldı. Ukrayna hükümetinde sadece Başbakan Denis Şmigal görevinde kaldı.

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ZELENSKİ: ZOR DÖNEM

Ukrayna halkına seslenen Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ordudaki seferberlik gibi sivil yönetimde de seferberlik gerektiğini dile getirdi. Hükümet kabinesinde yapılan değişimi izah eden Zelenski, “Ukrayna geleceğini belirleyecek hayati sonbahar ve kış dönemine girilirken yönetim kadrosunu gözden geçirmek zorunda kaldık. Önümüzdeki dönemde hedeflerimize ulaşabilmek ve düşmanın üstesinden gelmek için yeni kadrolara ihtiyacımız var. Merkez Kiev yönetimiyle yerel idareler arasında daha sıkı organik bağlar kurmamız şart. Görev değişimi sadece hükümette değil, beni ofisimde de yapılacak” dedi.

Rusya son iki yılda ülkenin alt yapısını yüzde 80 oranında devre dışı bırakmış durumda. Sürekli elektrik kesintilerinin yanı sıra Ukrayna’nın başkenti Kiev başta olmak üzere büyük şehirlerde binaların kışın nasıl ısıtılacağı büyük bir soru işareti olarak görülüyor.

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ANNE VE ÜÇ KIZI RUS SALDIRISINDA ÖLDÜ

Rusya’nın dün Ukrayna’nın batısındaki Lviv kentine düzenlediği füze saldırısında bir aile yok oldu. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovy, “Bu fotoğraftan sadece baba kurtuldu. Eşi Yevgenia, üç kızı Yarina, Darina ve Emilia kendi evlerinde öldürüldü. Yaroslav’a destek vermek için ne diyeceğimi bilemiyorum. Bugün hepimiz seninleyiz” diye paylaşım yaptı.

RUSYA’NIN DA PARASI BİTİYOR

Savaş Rusya’nın gücünü de tüketmek üzere. Rusya halkının kabul etmeyeceği genel seferberlik ilan etmeden yıl sonuna kadar savaşı bitirmenin hesabını yapmaya başlayan Rusya lideri Vladimir Putin, elindeki envai çeşit füzeleri Ukrayna üzerine yağdırmaya başladı. Kendi şartlarında yakında müzakere masası kurulacağını dile getiren Putin, “Kiev yönetimi cephede ve Kursk bölgesinden geri çekilmek zorunda kalınca kabul edilemez kayıplar verdikten sonra masaya oturmayı kabul edecektir” açıklamasını yapmıştı.

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Putin, savaşı bitirme şartı olarak Ukrayna’nın Kırım Yarımadası, Lugansk, Donetsk, Harson ve Zaparojye bölgelerinin Rusya’ya geçmesini istiyor. Rusya’nın da alt yapısı özellikle petrol tesislerine yönelik son 10 aydaki Ukrayna dron saldırılarıyla zarar gördü. Rusya da ciddi altyapı problemleri yaşayabilir.

MÜTTEFİK BASKISI

Putin, Pekin, Ulanbator, Minsk, Bakü, Astana gibi başkentlere gerçekleştirdiği ziyaretlerde ‘Bu savaşı bitirin artık’ tavsiyelerini duymaya başladı. Rusya’nın ayrıca Ukrayna savaşı öncesi parlak ekonomi döneminde biriktirdiği Refah Fonunun da dibi göründü. Bağımsız ekonomi uzmanlarına göre Putin’in cebinde savaşı ancak daha 10 ay sürdürecek parası kalmış durumda.