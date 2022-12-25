Ukrayna'da savaştan kurtarılan ayı yeni evine kavuştu...

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Ukraynalı askerler tarafından kurtarılan bir ayı, kuşatma altındaki cephe hattı kenti Bakhmut'ta bir saldırıdan kurtulan ayıya o şehrin ismi Bakhmut verildi. Ukraynalı askerler tarafından özel bir bahçede korunmaya alınan ayı Bakhmut son günlerde artan Rus bombardımanı nedeniyle tehlike altında.

Ukraynalı askerlerin savaş alanında buldukları ve yetersiz beslenmeden dolayı bitkin halde olan Bakhmut'un bir süredir bakımları yapılıyordu. Çabucak kendine gelen ayı, son günlerde savaşın şiddetinin artırması ile tekrar zor durumda.

En son düzenlenen hava saldırısında Ukraynalı askerler Bakhmut'u unutmadı ve onu bulunduğu noktadan bir minibüse koyarak çatışma bölgesinden çıkardı.

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'SAVAŞIN TRAVMASINI YAŞIYOR'

Bakhmut, Four Paws hayır kurumu tarafından yönetilen "Bear Sanctuary Domazhyr" adlı hayvan barınağına götürüldü. Barınak sorumlusu Nataliya Halayko, "Savaş sırasında büyük travmalar geçirmesi onu kış uykusu periyodundan uzak tutmuş ancak tekrar kış uykusuna girebilecek belirtiler gösteriyor." dedi.

Bakhmut'un artık sabırsızlıkla bekleyebileceği barış ve sessizlik. Öte yandan Ukrayna ordusundaki kurtarıcılarının kendisini özlediğine dair mesajları barınağa geliyor. Bir Four Paws sözcüsü, "Askerlerin çoğu hala ön cephede olduğu için Bakhmut'un kendisini göremiyorlar, ancak ekibimiz onları savaş bittikten burada görmeyi çok ister," dedi.

RUS BOMBARDIMANI DEVAM EDİYOR

Rus ordusunun geçtiğimiz ay çekildiği Herson kentine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi de yaralandı. Noel tatilinin arifesinde yapılan saldırı sonrası gelen görüntülerde yanan arabalar, parçalanmış kaldırımlar ve sokaklara saçılmış cansız bedenler görüldü.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yaptığı açıklamada, bölgede askeri tesis bulunmadığını vurgulayarak, "Sosyal medya platformları büyük ihtimalle bu fotoğrafları 'hassas içerik' olarak işaretleyecek. Ancak bu hassas içerik değil, Ukrayna'nın ve Ukraynalıların gerçek hayatı" ifadelerini kullandı.

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Olayı "terör saldırı" olarak nitelendiren Zelenski "Bu bir terördür, korkutma ve zevk için öldürmedir. Dünya, nasıl bir kötülüğe karşı savaştığımızı görmeli ve anlamalı" dedi.