Ukrayna’da savaşın kuralı değişiyor: Füze restleşmesi

Haberin Devamı

İran’ın Rusya’ya 150 km menzilli Fetih-360 balistik füzelerini sağlamasını gerekçe gösteren ABD ile İngiltere, Ukrayna’nın Rusya topraklarını uzun menzilli Batı silahlarıyla vurmasına artık izin vermeyi planlıyor. Ukrayna’nın uzun zamandır beklediği kararın, dün Kiev’i birlikte ziyaret eden ABD ve İngiltere Dışişleri Bakanları Antony Blinken ile David Lammy tarafından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye iletildiği öne sürüldü.

RUS TOPRAKLARINA KARŞI

Blinken’ın ziyaretten önce “Rusya’ya karşı Ukrayna’nın kendisini nasıl karşı koyacağını görüşeceğiz” demesinin ardından, ABD Başkanı Joe Biden da “Şu sıra Ukrayna’nın Rusya’ya karşı bizim verdiğimiz silahları kullanmasını karara bağlamaya çalışıyoruz” açıklamasında bulundu. Ukrayna’nın elinde ABD tarafından verilen 300 km menzilli ATACAMS füzeleriyle İngiltere’nin sağladığı 250 km menzilli Storm Shadow füzeleri bulunuyor. Tahrip gücü yüksek bu füzelerin özellikle Ukrayna’nın ayrılıkçı Donbas cephesinde Rusya toprakları içerisindeki hedeflere yönelik kullanılması öngörülüyor.

Haberin Devamı

KREMLİN SÖZCÜSÜ: İZNİ VERDİLER BİLE

Blinken ve Lammy’nin ziyaretininin silah kullanım izniyle doğrudan bağlantılı olduğunu dile getiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bizim tahminimize göre Ukrayna’ya uzun menzilli batı silahlarını Rusya’ya karşı kullanma izni verildi bile. Amerikan ve İngiliz bakanlar Kiev’e giderek dünya kamuoyunu savaşın yeni gerçeğine alıştırmaya çalışıyor” açıklamasını yaptı. Rusya’nın İran’dan füze alması konusuna da değinen Peskov, “Rusya’nın dış ülkelerden silah temin etmesine gerek yok. Biz sadece kendi silahlarımızla Ukrayna’daki operasyonları yürütüyoruz” diye konuştu. 2022’de Ukrayna işgali başladığında Washington ile Moskova arasında savaşın nasıl ve hangi silahlarla yürütüleceğine dair gizli bir anlaşma yapıldığı öne sürülmüştü.