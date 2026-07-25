Ukrayna'da savaş tırmanmaya başladı

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UKRAYNA savaşına müzakere masasında çözüm bulunmasının bir başka bahara kaldığı, Rusya ve ABD Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov ile Marco Rubio'nun görüşmesinin ardından daha da netleşmesiyle, sahada da çatışmalar yeniden şiddetlendi. Ay başında Rusya'yı "40 günlük barışa zorlama" harekâtı başlatan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya içlerine yönelik saldırıların dozunu artırdı. Bu kapsamda internet alışveriş devi Wildberries'in depoları yeniden hedef alındı. Moskova çevresi ve Stavropol'ün ardından bu kez ülkenin ikinci büyük kenti St. Petersburg'daki iki depo vuruldu. Böylece şirkete verilen zararın mal varlığının yarısına ulaştığı öne sürüldü.

FÜZE FABRİKASINI VURDULAR

Ukrayna yalnızca sivil lojistik hedefleri değil, askeri tesisleri de vurdu. Rus ordusunun kullandığı füzelerin parçalarını üreten Kirov'daki fabrika, Ukrayna sınırına yaklaşık 1.300 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen "Flamingo" tipi seyir füzesiyle hedef alındı. Yerel Rus yönetimi, patlamada 6 işçinin hayatını kaybettiğini, 26 kişinin yaralandığını açıkladı. Azak Denizi ve Karadeniz'de faaliyet gösteren Ukrayna'ya ait insansız hava ve deniz araçlarının da stratejik Novorossiysk Limanı'nı fiilen bloke ettiği, Rusya Savunma Bakanlığı'nın limandan gece saatlerinde gemi akışını durdurduğu bildirildi.

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RUSYA'DAN SERT MİSİLLEME

Rusya da saldırıların dozunu artırdı. St. Petersburg'daki saldırının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev ilk kez gündüz vakti 10 balistik füzeyle vuruldu. Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin dört bölgesinde ciddi hasar oluştuğunu duyurdu. Rus ordusu ayrıca Donetsk bölgesindeki Slavyansk kentine uçaklardan 3 tonluk bombalar attı. Saldırıda 5 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Odessa ve Tuna Deltası'ndaki İzmail limanları da Rus dronlarının hedefi oldu. Rusya Savunma Bakanlığı, İzmail'de Ukrayna'nın deniz dronu üretim tesislerini imha ettiklerini iddia etti. Saldırılar Romanya'yı da etkiledi. Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, Romanya hava sahasını ihlal eden Rus yapımı bir insansız hava aracının F-16 savaş uçaklarının müdahalesiyle etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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LAVROV'DAN ABD'YE SUÇLAMA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Filipinler'de görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu hedef aldı. Washington'un Ukrayna'yı barışa zorlayacağı yönündeki taahhütlerini yerine getirmediğini savunan Lavrov, "Putin ile Trump'ın Alaska Zirvesi'nde üzerinde uzlaştığı yol haritasının artık geçerli olmadığı söyleniyor. Bu durumda verilen sözleri kimin tutmadığını itiraf etmek gerekir. Anlaşılan ABD yine bizi oyalamış. Rusya, Ukrayna'da belirlediği hedeflere masa başında olmazsa cephede ulaşmaya kararlı" dedi.

RUS KAYIPLARINDA TÜRK BÖLGELERİ DETAYI

MEDIAZONA ve BBC Rusça Servisi'nin kamuya açık verilerden derlediği son rapora göre, Rusya'nın Ukrayna işgalinde kimliği teyit edilen öldürülen asker sayısı 233 bin 199'a ulaştı. Teyit sürelerindeki gecikmeler ve ulaşılamayan cenazeler göz önüne alındığında gerçek kaybın çok daha yüksek olduğu belirtilirken, bölgesel dağılımdaki çarpıcı eşitsizlik dikkat çekiyor. Veriler, cephedeki en ağır insani bedeli Rusya federasyonuna bağlı Özerk Türk Cumhuriyetlerinin ödediğini ortaya koydu.

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METROPOLLER CEPHEDE YOK

Başkurdistan, teyit edilen 10 bin 100 ölümle Rusya genelinde 10 bin sınırını aşan ilk bölge oldu. Hemen ardından gelen komşu Türk cumhuriyeti Tataristan ise 8 bin 800 kayıpla ikinci sırada yer aldı. 2023'ten itibaren ölenlerin ana gövdesini savaştan sonra sözleşme imzalayan "gönüllüler" oluştururken, bölgelerdeki ekonomik imkansızlıklar ve baskıcı askere alma politikaları bu tabloda belirleyici oluyor. Ülkenin zengin merkezleri Moskova (3 bin 600) ve St. Petersburg da (2 bin 300) asker kaybı sayısının azlığı dikkati çekerken, Türk nüfusun yoğun olduğu bölgelerin öne çıkması askeri yükün etnik cumhuriyetlere yıkıldığını gösteriyor.