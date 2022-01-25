Ukrayna’da savaş işareti mi

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Rusya’nın Avrupa güvenliğini doğrudan etkileyecek önerilerini net bir şekilde reddeden NATO, müttefiklerin güvenliğini ve savunma kapasitesini arttırmak için karşı adımlar atmaya başladı. Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerden yabancı askeri unsurların çekilmesini talep eden Moskova’nın yaklaşımını “kabul edilemez” olarak niteleyen NATO, asker, silah ya da ekipman çekmek şöyle dursun, bu ülkelerin savunma ve caydırıcılık gücünü arttırıcı takviye yapmaya başladı. Bu çerçevede doğu kanadındaki ülkelerde hava, deniz ve kara unsurları arttırılıyor.

Baltık cumhuriyetlerinden Litvanya’ya Danimarka’dan dört adet F-16 savaş uçağı gidecek. Danimarka ayrıca bir fırkateynini Baltık Denizi’nde görevlendiriyor. Hollanda ise nisandan itibaren Bulgaristan’da iki F-35 savaş uçağı konuşlandıracak. Bu ülke, bir savaş gemisini ve kara birliklerini de NATO Mukabele Gücü’ne (NRF) katkı sağlamak üzere hazır tutacak. Fransa, NATO komutası altında, Romanya’ya asker gönderecek.

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İSPANYA’DAN TAKVİYE

İspanya ise NATO güçlerine savaş gemileriyle katkı sağlayacak. Bu çerçevede Atlantik’te görev yapan Blas de Lazo fırkateyni planlanandan önce Karadeniz’e yönlendirildi. Madrid, Bulgaristan’a ise savaş uçakları göndermeyi değerlendiriyor. ABD de, NATO’nun doğu kanadında askeri varlığını arttırmayı düşünen ülkeler arasında. ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 8500 askerin Avrupa’ya gönderilmek üzere hazır bekletildiği belirtildi.

DİKKAT ÇEKEN KARAR

NATO bu adımları atarken ABD, dikkat çeken ve “Rus işgali yakın mı” sorusunu akıllara getiren bir karar aldı. Washington, Kiev Büyükelçiliği’nde görevli diplomatların ailelerinden ve hayati görevden bulunmayan personelden bu ülkeyi terk etmelerini talep etti. Buna gerekçe olarak ise güvenlik koşullarının öngörülemez olması ve kısa sürede kötüleşebileceği gösterildi. Rusya kaynaklı tehdidin giderek yükseldiğini düşünen İngiltere de aynı yönde karar aldı. Bununla birlikte iki ülkenin Kiev Büyükelçilikleri açık kalacak. Avrupa Birliği (AB) ise şu aşamada Washington’un hamlesini izlemeyi planlamıyor. AB Dışişleri ve Güvenlik politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bunu gerektirecek bir neden ve bu yönde bir planlarının olmadığını söyleyerek, “Dramatize etmemiz gerektiğini düşünmüyorum” dedi. Ukrayna da ABD’nin kararını, “prematüre” olarak niteledi.

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AB BAKANLARI TOPLANDI

Öte yandan AB dışişleri bakanları, Ukrayna dahil Avrupa’nın güvenliğini görüşmek üzere Brüksel’de bir araya geldi. Toplantının ilgili bölümüne ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de video konferansla katıldı. Rusya’nın olası askeri hamlesinin muazzam sonuçları olacağı mesajını her fırsatta yineleyen AB, devreye sokmayı planladığı yaptırımları detaylandırmama yaklaşımını koruyor. Yaptırım hazırlıkları sürerken AB, Ukrayna’ya yönelik 1.3 milyar Euro tutarında mali destek açıkladı. Sorunu masada çözme hamlelerine bir yenisi yarın eklenecek. Rus ve Ukraynalı yetkililer Normandiya formatı çerçevesinde Paris’te Fransız ve Alman yetkililerle bir araya gelecek. Ukrayna konusu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin’de yapacağı görüşmenin de gündeminde.

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NYT YAZDI: ABD’DEN AVRUPA’YA 50 BİN ASKER YOLLAMA PLANI



Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Rusya ile Ukrayna geriliminin arttığı bir ortamda Biden yönetiminin Baltık ve Doğu Avrupa’daki NATO müttefiklerine birkaç bin ABD askerinin yanı sıra savaş gemileri ve uçaklar göndermeyi değerlendirdiğini yazdı. Gazeteye göre bu hamle, yakın zamana kadar Rusya’yı işgale teşvik etme korkusuyla Ukrayna’ya karşı ölçülü bir tutum sergileyen Beyaz Saray için önemli bir dönüm noktası olacak. Geçen cumartesi günü Maryland’deki başkanlık tatil ve dinlenme konutu Camp David’de yapılan bir toplantıda üst düzey ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, Biden’a Amerikan askeri varlıklarını, Rus sınırlarına çok daha yaklaştıracak çeşitli seçenekler sundu. Seçenekler arasında, Doğu Avrupa ülkelerine bin ila 5 bin asker gönderme ve durum kötüye giderse bu sayıyı on kat arttırma potansiyeli de yer alıyor. Birliklerin yanı sıra Biden, bölgeye ilave savaş gemisi ve uçak gönderilmesini de onaylayabilir. ABD’nin Ukrayna’da 150’den fazla askeri danışmanı bulunuyor.