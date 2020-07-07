Ukraynaâ€™da sapÄ±k Ã§eteye baskÄ±n

Ukrayna'da Ã§ocuk model ajansÄ±na polis tarafÄ±ndan baskÄ±n dÃ¼zenlendi. BaskÄ±nda, Ã§ocuk pornosu Ã§ektiren iki kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, porno ÅŸebekesinin filmleri kripto parayla satÄ±ÅŸa sunduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ukraynaâ€™nÄ±n Vinnitsa kentinde polis, Ã§ocuk model ajansÄ±na baskÄ±n dÃ¼zenledi. Ukrayna polisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Vinnitsa kentinde â€˜Ã§ocuk model ajansÄ±â€™ adÄ± altÄ±ndaki bir stÃ¼dyoda Ã§ocuk pornosu Ã§ekildiÄŸini tespit eden polis ekipleri, harekete geÃ§ti. DÃ¼zenlenen operasyonda, 35 yaÅŸÄ±ndaki bir Avusturya vatandaÅŸÄ± erkek ile 22 yaÅŸÄ±ndaki eÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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Ã‡EKTÄ°KLERÄ° FÄ°LMLERÄ° KRÄ°PTO PARAYLA SATTILAR

YapÄ±lan soruÅŸturma sonucu, Ã§ocuklarÄ±n Ã§Ä±plak haldeki fotoÄŸraflarÄ±nÄ± ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini Ã§eken ÅŸÃ¼phelilerin, yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±l boyunca bu materyalleri internet sitelerine kripto para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda sattÄ±klarÄ± tespit edildi. Ukraynaâ€™nÄ±n Nikolayev kentinde geÃ§en ay bir porno stÃ¼dyosuna dÃ¼zenlenen operasyonda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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