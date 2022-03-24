Ukrayna’da Rus işgalinde 1 ay geride kaldı: Bir ülke yerle bir

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RUSYA’nın Ukrayna’yı işgalinde bir ay geride kalırken, savaş 44 milyon nüfuslu Ukrayna’yı derinden sarstı. Rus güçlerinin 24 Şubat’ta başlattığı harekâtın başından bu yana milyonlarca insan evlerini terk etti, binlerce can kaybı yaşandı. Barış müzakerelerinde şu ana kadar elle tutulur bir sonuç elde edilemezken, savaşın tüm yıkıcılığıyla sürdüğü Ukrayna’da yerle bir olan kentlerde insanlar açlık ve susuzlukla karşı karşıya.

UKRAYNA’DA BÜYÜK YIKIM

Başkent Kiev’de insanlar her sabah patlama ve siren sesleriyle uyanıyor. Rus askeri konvoyunun 15 km mesafede olduğu kentin dış mahallelerinde haftalardır çatışmalar yaşanıyor. Şehrin birçok noktasında binalar harabeye dönerken, neredeyse her sokakta kurulmuş bariyerler ve mevzilerle tüm Kiev savaş alanına dönmüş durumda.

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İşgalin başından beri ağır Rus bombardımanı altında kalan Harkov kentinde de yerleşim alanları ve siviller savaştan büyük zarar gördü. Rus güçlerinin bölgede bir okul ve pazar yerini hedef alması büyük tepki toplarken, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi katliamından kaçmayı başaran ve Harkov’da yaşayan 96 yaşındaki Boris Romantşenko’nun ölümü çatışmaların yıkıcılığına dair simgelerden biri oldu.

KENT KUŞATMASIYLA YILDIRMA

Savaşın belki de en ağır vurduğu kent Mariupol oldu. Ülkenin güneydoğusundaki liman kenti, Rusya’nın Donbas ile Kırım arasında güvenli bir koridor oluşturma ve Ukrayna’nın Karadeniz’le bağlantısını kesme amaçları nedeniyle stratejik bir öneme sahip. Yoğun bombardıman altında olan kentteki binaların yüzde 90’ının yıkıldığı ya da hasar gördüğü tahmin ediliyor. Ukraynalı yetkililere göre, savaştan önce 400 bin kişinin yaşadığı Mariupol’da 2500’den fazla kişi hayatını kaybederken on binlerce insan çevre bölgelere tahliye edildi. Uzun süredir elektrik, su ve doğalgaz tedariki sağlanamayan Mariupol’de mahsur kalan yaklaşık 100 bin kişi açlık ve susuzlukla mücadele ediyor.

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PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Rusya’nın ele geçirdiği Herson şehrinde de kentteki yapıların birçoğu zarar gördü. Ukraynalı yetkililer, 300 bin kişinin bulunduğu Herson’da insanların gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara erişiminin git gide zorlaştığını açıklarken, Herson halkı Rus askerlerine karşı protesto gösterileri için sık sık sokağa dökülüyor.

CAN KAYBI GİDEREK ARTIYOR

Birleşmiş Milletler’in (BM) paylaştığı son verilere göre 78’i çocuk olmak üzere 953 kişinin öldüğünü ve 105’i çocuk 1557 kişinin yaralandığını açıkladı. Öte yandan sahadaki gözlem imkânı ve veri akışının kısıtlı olması nedeniyle gerçek sayıların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

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Yine BM’nin paylaştığı verilere göre, Ukrayna’da savaşın başından itibaren 10 milyondan fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. 3.5 milyon kişi Polonya başta olmak üzere komşu ülkelere göç ederken, 6.5 milyon Ukraynalı ise ülkenin içindeki nispeten güvenli bölgelere kaçtı.

Dünya Sağlık Örgütü de ülke genelindeki 44 sağlık tesisinin Rusya’nın saldırılarından zarar gördüğünü, bu saldırılarda en az 12 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

RUSYA’YA AĞIR BİLANÇO

Savaşın askeri bilançosuyla ilgili taraflardan çelişkili rakamlar gelirken, Ukrayna yetkililerine göre şu ana kadar Rus ordusundan 15 bin 600 asker öldürüldü. Rusya tarafı şu ana kadar yalnızca bir kere mart ayı başında kayıp sayısı açıklarken, 498 Rus askerinin çatışmalarda öldüğünü ve 1500 askerin yaralandığını duyurdu. Ukrayna ayrıca, Ruslara ait 101 uçak, 124 helikopter, 517 tank, 1578 zırhlı araç, 267 top, 80 roketatar sistemi ve 47 hava savunma sisteminin imha edildiğini açıkladı.

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Sahada istediklerini elde etmekte zorlanan Rusya, bir yandan da uluslararası kamuoyunun büyük baskısıyla karşı karşıya kaldı. ABD ve Avrupa ülkelerinin, Rusya’ya dev ekonomik yaptırımlar uyguluyor.

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NÜKLEER ENDİŞELER

Rusya’nın işgalin henüz başlarında Çernobil ve Avrupa’nın en büyüğü olan Zaporijya’daki nükleer santralları ele geçirmesi olası bir nükleer felaket paniğine neden oldu.

Zaporijya’daki santralın ele geçirilmesinden önce yaşanan çatışmalar nedeniyle santralda yangın çıkması endişelere neden oldu. Yangın kontrol altına alınsa da, santraldaki veri akışının kesilmesi nedeniyle endişeler devam ediyor.

Aktif olarak çalışmayan ancak bir kısmı kontrol altında tutulan Çernobil’de de sinyalin kesilmesi olası nükleer felaketlere ilişkin korkuları alevlendirdi. Rus güçleri, santraldaki personeli bölgeyi ele geçirdikten sonra haftalar sonra serbest bıraktı.

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RAKAMLARLA UKRAYNA KRİZİ

3.5 MİLYON: Yurtdışına kaçmak zorunda kalan Ukraynalıların sayısı.

100 MİLYAR DOLAR: BM’ye göre Ukrayna’daki toplam altyapı hasarı ve bilanço giderek büyüyor.

953: BM’ye göre 78’i çocuk, 953 Ukraynalı öldü.

15 bin 600: Ukraynalılara göre ölen Rus asker sayısı.