Ukrayna'da patlama: 2 ölü 8 yaralı... İddialar peş peşe geldi

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Ukrayna'nın Mıkolayiv şehrindeki bir kafeteryanın önünde patlama meydana geldi. Ukrayna polisi, patlama nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hayatını kaybedenlerden birinin, patlamaya sebep olan kadın olduğu ifade edilirken diğer kişinin bomba imha uzmanı asker olduğu açıklandı.

Kyiv Post'ta yer alan habere göre, Rus telegram kanalları, kadının patlamayı Ukrayna'daki askere alım görevlilerinden intikam almak amacıyla gerçekleştirdiğini iddia etti.

Ancak Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve polis, Rus telegram kanallarından yayılan "Oğlunu askere aldıkları için patlamayı gerçekleştirdi" iddialarını yalanladı.

Ukrayna polisinin yaptığı araştırma göre, kadının çocuklarının seferberlik çağında olmadığı ortaya çıktı. Polisin araştırmasında, kadının 23 ve 13 yaşlarında iki oğlu olduğu ancak büyük oğlunun askere askere alınmadığı belirtildi.

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Patlamanın "intihar" saldırısı olabileceği üzerinde duran Ukraynalı yetkililer, kadının Rus istihbarat görevlileri tarafından işe alındığını iddia etti.

Yetkililer, "büyük ihtimalle Rus ajanlar tarafından kandırılarak kendisine yüklü miktarda para ödülü verileceğine inanıyordu" dedi.

Yetkililer, kadının taşıdığı bombayı dinleme cihazı zannederek hareket etmiş olabileceğini belirtirken bombanın uzaktan kumanda ile patlatılmış olabileceğini ifade etti.