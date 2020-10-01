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Dünya
Sonat Kerem / DHA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 11:01 | Son Güncelleme:

Ukrayna'da orman yangını: 4 ölü, 10 yaralı

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Ukrayna'da orman yangını: 4 ölü, 10 yaralı
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Ukrayna’nın Lugansk kentinde çıkan orman yangınlarında dört kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Ukrayna’nın Lugansk kentinde çıkan orman yangınlarında dört kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’nın Lugansk kentinde dün başlayan orman yangınları, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangınlarda dört kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

22 YERLEŞİM BİRİMİ TEHLİKEDE

Alevlerin, Stanitsya Luganska ve Severedonetsk ilçelerinde 22 yerleşim birimi için tehlike oluşturduğu, 120 kişinin tahliye edildiği ifade edildi.

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, 9 bin 300 hektarlık alana yayılan ve onlarca evin zarar gördüğünü yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Yangınları söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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