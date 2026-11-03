Ukrayna'da olaylı gece! 'İşkence' iddiası Kiev'i karıştırdı

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Ukrayna'nın Kiev bölgesinde, askerlerin yasa dışı şekilde alıkonulduğu ve darbedildiği iddiaları üzerine gerginlik yaşandı. Petropavlivska Borshchahivka yerleşimindeki askeri bir binanın önünde toplanan kalabalık, içeride kötü muameleye maruz kaldığı öne sürülen askerlerin serbest bırakılmasını istedi. Göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede çıkarken, olay yerine gelen yetkililer iddialarla ilgili inceleme başlattı. Binada yaralanan dört asker hastaneye kaldırıldı. Ayrıca tesiste 14 yaşında bir çocuğun bulunduğu ortaya çıktı. Yetkililer, sosyal medyada yayılan 40 kişinin rehin tutulduğu ve bir kişinin hayatını kaybettiği yönündeki iddiaları ise yalanladı.

2 Kasım gecesi Kiev'in Petropavlivska Borşçahivka köyünde, Ulusal Muhafızlara bağlı Azov Kolordusu'nun kontrolündeki binanın bodrum katında onlarca askerin yasa dışı şekilde tutulduğu ve darbedildiği öne sürüldü.

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Bazı askerlerin ağır yaralandığı iddiaları üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİNA ÖNÜNDE YÜZLERCE KİŞİ TOPLANDI

İçeride askerlerin zorla tutulduğu yönündeki iddiaların yayılmasıyla birlikte binanın önünde kalabalık büyüdü. Göstericiler, içeride bulunduğu öne sürülen kişilerin serbest bırakılmasını istedi. İlk saatlerde polis, yasa dışı alıkoyma iddialarını reddederek binada Ulusal Muhafızlara bağlı bir askeri birliğin bulunduğunu açıkladı.

Ancak daha sonra bir doktor ile bir polisin binaya girmesine izin verildi. Sağlık görevlisinin aktardığı bilgilere göre, içeride yaklaşık 30 kişi bulunuyordu. Bina içerisinden çıkarılan dört yaralı dört asker hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan askerlerden birinin omurgasının kırıldığı, diğerlerinde ise çok sayıda darp izi bulunduğu bildirildi.

Ukrayna medyasında yer alan haberlere ve sosyal medyadaki iddialara göre, akşam saatlerinde gerginlik tırmanırken bazı göstericiler binaya girmeye çalıştı.

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🚨🇺🇦 An angry crowd near Kyiv tried to BREAK THROUGH the gates of a building after allegations emerged that Ukrainian soldiers were being secretly detained and tortured inside. The footage is rather disturbing. People are kicking at the gates, demanding access, while reports describe tear gas being sprayed from inside the property. Initial claims suggested around 40 SOLDIERS had been held there for weeks, with medical personnel allegedly prevented from reaching them. Ukraine's National Guard and police DENY that people are being held hostage or illegally detained. Police say the confrontation began after private ambulance workers reported being denied access to someone at the property, which was occupied by National Guard personnel. The crowd suspects something serious is being concealed. Authorities say the detention allegations are false. What happened inside that building still needs to be established. Source: CIG on TG / Writer: Oliver — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 2, 2026

AZOV KOORDİNASYON MERKEZİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı 1. Azov Kolordusu, olayların ardından yaptığı açıklamada binanın kendilerine bağlı 3121 numaralı askeri birliğin geçici konuşlanma noktası olduğunu doğruladı.

Kolordu, binada seferberlik kapsamında silah altına alınan askerlerin yanı sıra birliklerinden izinsiz ayrıldıktan sonra yeniden görevlendirilmeyi bekleyen personelin bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, dört askerin yaralandığı ve sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Kolordu, askerlerin yasa dışı şekilde alıkonulduğu ve işkence gördüğü yönündeki bilgilerin henüz doğrulanmadığını savundu. Açıklamada, "Ulusal Muhafız Komutanlığı, kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde durumla ilgili soruşturmayı devralmıştır. Askeri üs topraklarında herhangi bir yasa dışı şiddet eyleminin gerçekleştiği kanıtlanırsa, sorumlular uygun cezayla karşı karşıya kalacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ukrayna Ulusal Muhafızları Komutanı Oleksandr Pivnenko da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Pivnenko, binanın eğitim merkezine gönderilmeden önce işlemleri yapılan askerler için geçici konaklama alanı olarak kullanıldığını söyledi. Hastaneye kaldırılan dört askerin birliklerini izinsiz terk ettikten sonra gözaltına alındığını belirten Pivnenko, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

inadan çıkarılan 14 yaşındaki çocuk, soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Bazı görgü tanıkları çocuğun kötü durumda olduğunu öne sürerken, sosyal medyada zorla binaya götürüldüğü ve şiddete maruz kaldığı iddiaları da paylaşıldı. Ancak bu iddialar henüz doğrulanmadı.

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It turns out that the prison belonged to the military units of Khartia and, of course, the wonderful, heroic Azov. I have an additional question: what were they doing there with this 14-year-old child??!! https://t.co/PesyQPeLmC — Anatolij Sharij (@anatoliisharii) November 2, 2026

Yetkililerle görüşen çocuk, binaya arkadaşlarıyla birlikte geldiğini söyledi. Çocuğun askeri tesise nasıl girdiğine ilişkin ayrıntılar ise henüz netleşmedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirill Budanov da olay yerine gelerek binada incelemelerde bulundu. Budanov, "Burada ne olup bittiğini anlamak için geldim." dedi. Çocuğun ailesiyle iletişim kurulmasına yardımcı olan Budanov, yakınlarının gelip kendisini teslim alması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağladı.

POLİS, REHİNE VE ÖLÜM İDDİALARINI YALANLADI

Kiev bölge polisi, yasa dışı alıkoyma ve ölüm iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ukrayna Ulusal Muhafızları da olayda herhangi bir ölüm yaşanmadığını bildirdi.

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Budanov da binada rehinelerin bulunmadığını belirterek kalabalığa dağılma çağrısı yaptı.

Budanov, yaşananları kabul edilemez olarak nitelendirerek benzer tesislerin başka yerlerde de bulunabileceğini söyledi. Olayın Ukraynalıların birliğine zarar verdiğini belirten Budanov, iddiaların soruşturulacağını açıkladı.

Bir Ukrayna medya kuruluşu, daha önce benzer bir yerde tutulduğunu belirten bir askerin ifadelerine de yer verdi.

Söz konusu askerin iddiasında, suç işlediği veya birliğini izinsiz terk ettiği öne sürülen kişilerin bu tür yerlerde darbedildiği ve işkenceye maruz bırakıldığı yer aldı. Asker, bu kişilerin daha sonra ceza taburlarına gönderilerek cephenin en tehlikeli bölgelerinde görevlendirildiğini öne sürdü.

Binada yaşanılanları ve işkence iddialarını inceleyeceklerini belirten yetkililer, oruşturma sonucunda yasa dışı şiddet uygulandığının tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında işlem yapılacağını belirtti.