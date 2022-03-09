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Ukrayna'da mahsur kalan 230 Pakistanlı öğrenci ülkelerine ulaştı

#Rusya#Ukrayna#Pakistan
Ukraynada mahsur kalan 230 Pakistanlı öğrenci ülkelerine ulaştı

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'ya mahsur kalan 230 Pakistanlı öğrenciyi taşıyan Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Boeing-777 tipi yolcu uçağı Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği işgalin ardından ülkede mahsur kalan 230 Pakistanlı öğrenci ülkelerine ulaştı. Polonya'dan yola çıkan ve 230 Pakistanlı öğrenciyi taşıyan Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Boeing-777 tipi yolcu uçağı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı.

Polonya'nın Pakistan Büyükelçisi Maciej Pisarski ve eşi Justyna Maria Pisarski, Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Hüseyin Kureyşi ve PIA yetkilileri tahliye edilen Pakistanlı öğrencileri İslamabad Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı. Büyükelçisi Pisarski yaptığı açıklamada, "Büyükelçilik olarak öğrencilerin evlerine sağ salim dönmeleri ve ailelerine kavuşmaları bizleri çok mutlu etti. Çocuklarının güvenliğinden endişe duyan velilerle dayanışma içinde olmak ve acılarını paylaşmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Bakanı Kureyşi ise yaptığı açıklamada, Polonya hükümetine teşekkürlerini iletti ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı ve Pakistan Büyükelçiliklerinin Ukrayna'da mahsur kalan Pakistanlıların tahliyesi için yoğun bir çalışma yürüttüğünü kaydetti. Kureyşi, gerçekleştirilen uçuşun ise Pakistan hükümeti tarafından Pakistan Başbakanı Imran Khan liderliğindeki özel bir girişim olduğunu da sözlerine ekledi.

Aynı zamanda havalimanında uçaktan inen öğrencileri karşılayan vatandaşlar ise "Pakistan çok yaşa" sloganları attı.

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#Rusya#Ukrayna#Pakistan

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