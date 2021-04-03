Ukrayna’da kriz tırmanışa geçti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), “Rusya, Ukrayna’ya müdahale ederse Kiev’i yalnız bırakmayacaklarını” ilan ederken, Kremlin, Ukrayna’da Amerikan askerlerinin görülmesi halinde Moskova’nın ciddi karşı askeri önlemler alacağını açıkladı.

TANSİYON YÜKSELİYOR

Ukrayna’da “Donbas” ortak adıyla bilinen Rusya yanlısı Lugansk ile Donetsk ayrılıkçı oluşumlarıyla Ukrayna yönetimi arasında gerilim geçen ay başlarında yeniden tırmanışa geçti. Moskova yanlısı ayrılıkçılar, Kiev yönetiminin 2014’teki savaşın rövanşı için saldırı hazırlıkları yaptığını öne sürerken, Ukrayna hükümeti ise Rusya’nın Donbas üzerinden düzenleyeceği provokasyonla Ukrayna’nın tamamını ilhak etmek için saldırı hazırlıkları yaptığını iddia etti. Ukrayna, Rusya’nın sınıra ağır silahlar ve 4 bin askerlik ek yığınak yaptığına işaret etti.

ABD: YARDIM GÖNDERİRİZ

ABD Başkanı Joe Biden dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, “Başkan Biden görüşmede Rusya’nın Donbas ve Kırım’da devam eden saldırganlığı karşısında ABD’nin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini bir kez daha vurguladı” denildi. Ayrıca önceki gün Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran’ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşerek destek istediği. Austin’in, “Amerika, Ukrayna’ya yardım etmeye hazır. Gerekirse askeri yardım yaparız” dediği aktarıldı.

RUSYA: EK ÖNLEM ALIRIZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’yi bölgede gerilimi tırmandırmakla suçlayarak, “ABD’nin Ukrayna’ya olası asker göndermesi veya orada üs kurmasını Rusya’nın ulusal güvenliğine ciddi tehdit sayarız. Rusya, sınırında yaşanacak böyle bir gelişme karşısında gereken ek önlemleri almak zorunda kalır” dedi.

8 YILLIK GERİLİM

Ukrayna’da kriz, 2013 sonlarında Kiev’de Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç yönetimine karşı sokak protestolarıyla patlak vermişti.

Yanukoviç’in çağrısı üzerine Ukrayna’nın Kırım Yarımadası’na asker çıkaran Rusya, Mart 2014’te yapılan referandumla Kırım’ın Rusya’ya bağlandığını ilan etmişti. Ukrayna’nın doğusundaki Lugansk ile Donetsk bölgeleri de yerel parlamentoların kararıyla Kiev’den bağımsızlık ilan etmişti.

Almanya, Fransa, Rusya ve Belarus, Minsk sürecini başlatmıştı. Ateşkes ile ayrılıkçı bölgelerin geniş özerklikle Ukrayna’ya bağlı kalması karara bağlanmıştı.

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