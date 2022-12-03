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Ukrayna'da kritik saatler... Büyük saldırı başlamak üzere

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#RUSYA#UKRAYNA#SAVAŞ
Ukraynada kritik saatler... Büyük saldırı başlamak üzere
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 17:42

Rusya’nın Herson bölgesinden birliklerini çekmesiyle tekrar ne zaman taarruza geçeceği büyük bir merak konusuydu. Kısa süre önce açıklamalarda bulunan Ukrayna yönetimi Rusya’nın geniş çaplı bir saldırıya hazırlandığını duyurmuştu. Ve beklenen saldırı için Ukrayna’dan ilk uyarı geldi. Tahliye için sivillere haber verildi.

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Ukrayna hükümeti 3 Aralık'tan 5 Aralık'a kadar, Dnipro Nehri'nin sol kıyısında bulunan ve geçici olarak işgal edilen bölgeyi terk edemeyen vatandaşların tahliyesine yönelik operasyonlarını başlattığını duyurdu.

Herson askeri yönetiminden yapılan açıklamada, "Bölgedeki olası saldırı tehdidi nedeniyle tahliye gerekli görüldü.” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer belirtilen saatlerde nehir geçişlerine izin verileceğini açıkladı. Nehrin diğer kesimlerinde belirtilen tarihlerde geçişe izin verilmeyeceği ve sivillerin belirtilen saatlerde tahliyeye uyması çağrısında bulunuldu.

Kurtarılan bölgeye varmak için fazladan zamana ihtiyaç duyulması halinde, vatandaşların izin verilen tek yer olarak sadece liman tarafına ulaşmaları isteniyor. Tahliye sırasında Ukrayna vatandaşlığını teyit eden belgelerin ibraz edilmesi zorunluluğu getirildi.

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RUSYA KİLİT NOKTALARA SALDIRABİLİR

Rus kuvvetlerinin geri çekilmesi ardından misilleme olarak şehirlerin elektrik ve su şebekelerine füze saldırısı düzenlemesi kış aylarına girilirken insani ihtiyaçların kısıtlanmasına neden oldu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, daha önce yaptığı açıklamada, “Kilit görevi enerji sistemini istikrara kavuşturmak.” dedi. Ancak, başkent Kiev de dahil olmak üzere çoğu bölgede elektrik kesintilerinin devam ettiğini söyledi. Ukraynalı lider, “Toplamda 6 milyondan fazla abone etkilendi. Çarşamba akşamı yaklaşık 12 milyon abonenin bağlantısı kesildi.” diye ekledi.

Ülkede kurulacak olan “Yenilmezlik noktalarına” değinen Zeleknski, bu noktaların ülke vatandaşlarını yiyecek, su, elektrik ve temel ihtiyaç maddeleri kapsayacağını söylemişti.

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#RUSYA#UKRAYNA#SAVAŞ

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