MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriUkrayna'da Kovid-19'a karşı karantina uygulaması 30 Haziran'a kadar uzatıldı
GeriDünya Ukrayna'da Kovid-19'a karşı karantina uygulaması 30 Haziran'a kadar uzatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 21.04.2021 - 15:41 | Son Güncelleme:

Ukrayna'da Kovid-19'a karşı karantina uygulaması 30 Haziran'a kadar uzatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ukrayna'da Kovid-19'a karşı karantina uygulaması 30 Haziran'a kadar uzatıldı

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinanın süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Ukrayna, koronavirüs pandemisi ile mücadele kapsamında uygulanan karantinanın süresi 30 Haziran'a kadar uzatma kararı aldı.

Bakanlar Kurulu, Kovid-19 salgınına karşı uygulanan karantinanın 30 Haziran'a kadar uzatılması yönünde karar aldı.

Salgının durumuna göre bölgelerin "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılan ülkede, bölgelerdeki vaka sayısına göre uyarlanmış karantina kapsamında farklı tedbirler uygulanıyor.

Son 24 saatte 12 bin 162 Kovid-19 vakasına rastlanan ülkede, 17 Şubat'ta, karantina uygulaması 30 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi