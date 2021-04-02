Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle günlük en yüksek vaka ve ölüm kaydedildi

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 19 bin 893 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 711 bin 630'a çıktı. Kovid-19 testinin 128 binden fazla yapıldığı ülkede, ölü sayısı 433 artışla 33 bin 679 oldu. Ülkede 10 bin 287 kişi iyileşirken 5 bin 40 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede 19 bin 97 kişi aşılandı, aşılananların sayısı 267 bin 833'e ulaştı.

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