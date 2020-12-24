Ukrayna'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı

Ukrayna Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 11 bin 490 kişide virüsün görülmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 1132'ye ulaştı.



Son 24 saatte 223 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 17 bin 395 oldu. 66 binden fazla test yapılırken, 15 bin 775 kişi iyileşti.



Toplam vaka sayısı bakımından dünyada 17. sırada gelen Ukrayna'da, 8-24 Ocak'ta sıkılaştırılmış karantina rejimine geçilmesi kararı alınmıştı.



Ülkede 16 bin 294 kişide virüsün görüldüğü 28 Kasım'da, günlük en yüksek rakama ulaşılmıştı.