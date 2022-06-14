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Ukrayna'da korkunç olay! Uyarıları dinlemedi, ailesinin gözleri önünde havaya uçtu...

#Ukrayna#Odessa#Plaj
Ukraynada korkunç olay Uyarıları dinlemedi, ailesinin gözleri önünde havaya uçtu...

Ukrayna Savaşı sonrası kapatılan Odessa plajında yaşanan bir olay herkesin kanını dondurdu. Mayın riski uyarılarına rağmen denize giren bir adam ailesinin gözleri önünde havaya uçtu. Bölge polisi görüntüleri paylaşıp halkı denize girmemeleri konusunda bir kez daha uyardı.

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Ukrayna'nın ünlü Odessa plajı Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası mayın tehlikesi nedeniyle kapatıldı.

Şimdiye kadar Ukrayna'nın en popüler rotasyonlarından biri olan, turistlerin her yıl akın ettiği plajda denize girmek yasaklansa da sosyal medyaya yansıyan görüntüler insanların bu kurala pek uymadığını ortaya koyuyor.

KUM TORBALARI ALTINDA GÜNEŞLENMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde NBC News muhabiri Nika Melkozerova, Odessa Plajı'nda kum torbalarının arkasında güneşlenen bir adamın fotoğrafını paylaşmış, fotoğraf sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenilmişti.

Ukraynada korkunç olay Uyarıları dinlemedi, ailesinin gözleri önünde havaya uçtu...

Ancak söz konusu fotoğrafın aksine bugün bölgeden gelen bir görüntü izleyenlerin kanını dondurdu...

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AİLESİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE HAVAYA UÇTU

Yapılan tüm uyarılara rağmen yasaklı bölgede denize giren 50 yaşındaki Ukraynalı bir adam ailesinin gözleri önünde havaya uçtu.

Odesa Bölge Polisi tarafından paylaşılan görüntüler adamın denize atlaması ile meydana gelen patlamayı dakika dakika gözler önüne serdi.

Ukraynada korkunç olay Uyarıları dinlemedi, ailesinin gözleri önünde havaya uçtu...

Patlama ile talihsiz adam adeta parçalara ayrılırken, korkunç olaya plajdaki karısı ve oğlu ve aynı anda denizde yüzen bir arkadaşı da şahit oldu.

Patlamaya neyin neden olduğu henüz netlik kazanmazken o sırada denizde olan başka bir adam olaydan yaralanmadan kurtulmayı başardı.

Ukraynada korkunç olay Uyarıları dinlemedi, ailesinin gözleri önünde havaya uçtu...

Patlama sonrası yardıma giden ekipler...

UYARI TABELALARI VE POLİS DEVRİYESİNE RAĞMEN GİRİYORLAR

Savaş sonrası kapatılan plajın her yerine mayınlara karşı uyaran tabelalar yerleştirilmesine ve güvenlik güçlerinin devriye gezmesine rağmen yaz aylarının gelmesi ile insanlar denize girmek için yasakları delmenin bir yolunu buluyor.

Ukraynada korkunç olay Uyarıları dinlemedi, ailesinin gözleri önünde havaya uçtu...

Plajdaki uyarılardan birisi...

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POLİS'TEN BİR UYARI DAHA: MAYINLI DENİZDE YÜZMEYİN

Odesa Bölgesi Polisi trajik olay sonrası bölge sakinlerini bir kez daha uyararak "Karadeniz'in kıyı koruma bölgesine gitmeyin, mayınlı denizde yüzmeyin." açıklamasında bulundu.

Polisin açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Bugün bir ailenin güvenlik kurallarını ihlal etmesi trajik sonuçlara yol açtı. Odessa'ya bağlı köylerin birinde yüzen 50 yaşındaki bir adam eşi, oğlu ve arkadaşının önünde feci bir şekilde can verdi.

Sahil ziyaretlerinin ve denizde yüzmenin katı bir şekilde yasaklanması hayati tehlike oluşturan nedenlerden dolayı alınmış bir karardır."

Bölge polisi ayrıca patlayıcı uzmanları ve polislerden oluşan bölgesel bir kurtarma ekibinin kurulduğunu açıkladı.

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RUSYA UKRAYNA'YI SUÇLUYOR

Ukrayna, Rusya'nın deniz mayınları ile gıda tedariki yapan gemileri hedef aldığını iddia ederken, Rusya söz konusu mayınların Kiev yönetimi tarafından savunma amaçlı olarak yerleştirildiğini iddia ediyor. 

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