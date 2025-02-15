Ukrayna’da kirli oyun: Çernobil kalkanına kamikaze çaktılar.... Amaç Trump’ın planını engellemek mi

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya lideri Vladimir Putin’e yönelik ılımlı yaklaşımı ve Trump yönetiminin Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik olası planının Rusya lehine olduğu yönündeki değerlendirmeler Avrupa’yı karıştırırken, dün sabaha karşı Avrupa’nın zayıf karnı Çernobil Nükleer Santrali’ne yönelik saldırı yürekleri ağza getirdi. Santralın 1986’da kaza yaşanan 4’üncü reaktörü üzerine, radyasyon sızıntısını önlemek amacıyla kurulmuş olan koruyucu kalkanına kamikaze dron çarparak infilak etti. Kiev yönetimi saldırıdan Rusya’yı sorumlu tuttu. Kremlin ise “Biz yapmadık” diyerek saldırının “müzakere sürecini baltalama girişimi” olduğunu iddia etti.

‘DÜNYA İÇİN TERÖR TEHDİDİ’

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, “Yüksek patlama gücü ile donatılmış savaş başlığına sahip Rus dronu, Çernobil’in yıkılan 4’üncü güç ünitesinde dünyayı radyasyondan koruyan kalkanı vurdu” diyerek Rusya’yı işaret etti. Zelenski, kalkanın hasar gördüğünü, yangın çıktığını ancak yangının söndürüldüğünü belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “çelik kalkanın içinde ve dışında radyasyon seviyelerinin stabil olduğu” bilgisi paylaşıldı.

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‘SÜRECİ BOZMAK İSTİYORLAR’

Rusya ise Ukrayna’nın suçlamalarını yalanladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya tarafından herhangi bir nükleer altyapı tesisine, nükleer güç altyapısına saldırılar düzenlenmesi söz konusu olamaz. Büyük ihtimalle Kiev’in bir başka uydurması ve provokasyonundan bahsediyoruz” açıklamasında bulundu. Peskov, “Kiev rejiminin derinliklerinde müzakere sürecini başlatma girişimlerine karşı çıkmayı sürdüren kişiler mutlaka olacaktır. Bu apaçık ortada. Bu insanların mevcut süreci bozmak için her şeyi yapacakları son derece açık” diye konuştu.

‘KREMLİN’İN NİYETİ BARIŞ DEĞİL’

ABD’nin Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik süreci hızlandırması ve Rusya’nın çıkarına olabilecek olası planların dillendirilmesine rağmen Avrupa’nın bu konudaki çekincesi ise devam ediyor. Nitekim dün Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas saldırıya tepki göstererek, “Rusya’nın nükleer santralı bombalaması açıkça barış istemediğini gösteriyor” dedi.

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ABD, RUSYA’YA SOPA GÖSTERDİ

VANCE: GEREKİRSE ASKER GÖNDERİRİZ

Dünya genelinde 60’tan fazla devlet ve hükümet başkanı ile 100’den fazla bakanın katıldığı Münih Güvenlik Konferansı dün başladı. Konferansın ana gündem maddelerinden biri Ukrayna’nın geleceği. ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya lideri Vladimir Putin ile Ukrayna’da ateşkes müzakerelerinin başlaması konusunda anlaştıklarını açıklamasının ardından Başkan Yardımcısı JD Vance, müzakere masasında Moskova’ya baskı uygulamak için “askeri ve ekonomik kaldıraçların kullanılabileceği” mesajını verdi. Vance, Rusya lideri Putin “iyi niyetle bir barış anlaşması müzakere etmezse” ABD’nin Ukrayna’ya asker gönderme seçeneğinin bulunduğunu ve “Kiev’in uzun vadeli bağımsızlığını garantilememesi durumunda” ekonomik yaptırımların uygulanabileceğini belirtti.

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UKRAYNA’DA KALICI BARIŞ

Başkan Yardımcısı Vance, Münih’te Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile de ilk kez bir araya geldi. Vance görüşmede, Washington’un “kalıcı” bir barışa önem verdiğini söyleyerek, “Doğu Avrupa’yı birkaç yıl sonra çatışma içinde bırakacak türden bir barış değil, kalıcı barış istiyoruz” dedi. Zelenski de toplantı sonrası X’te, “Barış için hareket etmeye hazırız” paylaşımında bulundu ve yakında Washington’dan bir yetkilinin Kiev’i ziyaret edeceğini ekledi. Ukrayna Lideri, toplantı öncesi, “Putin ile görüşeceğim. Savaşı bitirmek için Trump ve Avrupalı liderlerle ortak bir planımız olduğu takdirde bu görüşmeyi yapacağım”ifadelerini kullanmıştı.

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ZELENSKİ TÜRKİYE’YE GELİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Münih’teki temasları kapsamında, önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Türkiye’yi ziyaret edeceğini de duyurdu.

ALMAN CUMHURBAŞKANI TRUMP’A YÜKLENDİ: ‘KURALLARA SAYGISI YOK’

ABD’de Trump yönetiminin göreve gelmesinden bu yana Avrupa-Washington hattında çatlaklar baş gösterirken, gerilim Münih Güvenlik Konferansı’na da yansıdı. Açılış konuşmasını yapan Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier, Trump yönetiminin “yerleşik kurallara saygı duymadığını” söyledi. Alman lider, “Onların yerleşik kurallara, ortaklığa ve güvene saygıları yok” ifadelerini kullandı.

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ABD Başkan Yardımcısı Vance’in de bulunduğu katılımcılara hitap eden Steinmeier, “bu durumu değiştiremeyeceklerini ancak başa çıkabileceklerini” belirtti. Bu dünya görüşünün baskın paradigma olmasının uluslararası toplumun yararına olmayacağını söyleyen Steinmeier, dünya gücü olan devletin “kurallar olmadan yapabiliriz demesinin fark yarattığını” kaydetti. “Demokrasi bir işletme modeli değildir” diyen Steinmeier, “kuralsızlığın dünyanın yeniden düzenlenmesinde bir model haline gelmemesi gerektiğini” söyledi.