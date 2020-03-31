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Dünya
Sonat KEREM / KIEV (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2020 - 11:32,Son Güncelleme:/

Ukrayna’da karantinadan böyle kaçtılar

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Ukrayna’da karantinadan böyle kaçtılar
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Vietnam'dan ülkelerine getirilen Ukrayna vatandaşları, Corona Virüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında karantinaya alınmamak için havaalanında kapıları zorla açarak görevlilerden kaçtı.

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  • Ukrayna’da karantinadan böyle kaçtılar
  • Ukrayna’da karantinadan böyle kaçtılar
  • Ukrayna’da karantinadan böyle kaçtılar
  • Ukrayna’da karantinadan böyle kaçtılar
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Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Vietnam’dan ülkelerine tahliye edilen Ukrayna vatandaşlarının 2 haftalık zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulmamak için Kiev Borispol Havaalanı'nda sağlık görevlilerini ittikleri ve kapıları zorla açarak dışarı çıktıkları görüldü.

Bunun üzerine olay yerine gelen polislerin de duruma müdahale etmekte zorlandıkları ve bazı vatandaşların karantinadan kaçmayı başardıkları belirtildi.

Sınırların kapatılmasından bu yana resmi verilere göre 144 bin vatandaşın ülkelerine döndüğü Ukrayna’da yurt dışından gelenler için zorunlu karantina uygulaması önceki gün başlatıldı. Daha öncesinde ise vatandaşlardan kendilerini evlerinde izole etmeleri isteniyordu.

Ukrayna’da şu ana kadar 548 Corona Virüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği, virüs nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ukrayna'da karantinaya alınmamak için böyle kaçtılar
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