Ukrayna’da karanlık saatler: Cephedeki komutanlar şikayetçi

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Ukrayna’nın doğusundaki Pokrovsk kentinde zor durumdaki Ukrayna ordusu, Kiev'in Rusya içindeki hedefleri vurmak için batı füzelerini kullanıp kullanamayacağı konusunda Washington'daki tereddütten yakındı.

Financial Times’ta (FT) yer alan habere göre, Ukraynalı bir savaş pilotu, bir ellerinin arkadan bağlı olması sebebiyle Rus ordusuna karşı daha şanslı olabileceklerini söylerken Ukrayna 21. Tabur komutanı Mykhailo Temper, “Şu anda daha çok halkımı nasıl kurtaracağımı düşünüyorum. Düşmanı 1991 sınırlarına geri çekebileceğimizi hayal etmek oldukça zor” itirafında bulundu.

Doğu cephesinde görev yapan ve sadece ilk adını veren bir başka komutan Yuriy, “sonsuza dek sürecek bir savaş” ihtimalinden korktuğunu artık müzakareden yana olduğunu belirtti. Yuriy, kendisi gibi asker olan oğlunun hayatının çoğunu savaşarak geçirmesinden hatta savaşın torununa miras kalmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

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Kurakhove yakınlarındaki 72. Mekanize Tugayı'nda subay olarak görev yapan bir komutan ise, “ABD musluğu kapatırsa işimiz biter” dedi.

“Ukrayna savaşın şimdiye kadarki en karanlık anına doğru ilerliyor” değerlendirmesi yapan FT, “Ukrayna, ülkenin doğusundaki savaş alanında kaybediyor ve Rus güçleri durmaksızın ilerliyor” yorumu yaptı.

“TOPLUM TÜKENMİŞ DURUMDA”

Ukrayna’daki skeri seferberlik sisteminin sosyal gerilime neden olduğunu ve Ukrayna ordusunun iyi eğitimli askerlerle yenilemek için mücadele ettiğini vurgulayan FT, Ukrayna parlamentosunun dış ilişkiler komitesi başkanı Oleksandr Merezhko’nun “Toplum tükenmiş durumda” sözlerini aktardı.

FT, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, Ukrayna'nın konumunun şu anda adil bir anlaşma sağlamak için çok zayıf olduğuna dair endişeler olsa da Batılı ortaklarının müzakere konusunda baskı yaptığını vurguladı.

Kiev, Ağustos'ta yaptığı sürpriz sınır ötesi saldırıyla Rusya'nın Kursk bölgesinin bir kısmını ele geçirerek müzakereler için zemin hazırladı. Zelenski, bu toprakların pazarlık kozu olarak kullanılacağını söyledi.

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“SAVAŞI KAYBEDİYORUZ”

Zelenski, müttefiklerinin düşüncelerini etkilemek amacıyla Washington'u ziyaret ederek "zafer planı"nı tanıttı. Ancak ABD'li yetkililer, Zelenski'nin büyük miktarda silah talebine sıcak bakmazken Biden yönetimi de Rusya'nın topraklarında uzun menzilli saldırılar için Batı silahlarının kullanılmasına izni vermedi.

Habere göre, Kiev'deki üst düzey bir Ukraynalı yetkili, “Çoğu kişi burada gerilimin düşürülmesini istiyor” derken Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin Washington ofisi başkanı Jeremy Shapiro, Biden yönetiminin mevcut stratejisinin sürdürülebilir olmadığının farkında olduğunu “savaşı kaybediyoruz” sözleriyle ifade etti.

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Ancak Kiev yönetimi için en büyük tehdit, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanması ve daha fazla askeri ve mali yardımı kesmekle tehdit ederek Ukrayna'ya olumsuz bir barış anlaşması dayatmaya çalışması ihtimali.

BARIŞ MÜZAKERELERİ KONUSUNDA DAHA AÇIK BİR TUTUM SERGİLEDİ

New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nda, Ukrayna'nın barış müzakereleri konusunda daha açık bir tutum sergilediği gözlemlendi. Diplomatik çevrelerde, olası bir ateşkes üzerinde anlaşma potansiyeli daha fazla tartışılmaya başlanırken Ukrayna dışişleri bakanlığı, görüşmelerde toprak tavizinin tartışılmadığını belirtti.

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Ukraynalı yetkililer, güvenlik garantilerinin sağlanmasının önemine vurgu yaparak, "Doğru dürüst garantiler alınmadıkça bu savaşı sona erdirmek mümkün olmayacak," dediler. Ukrayna'nın temel hedefi hala NATO üyeliği olsa da NATO’nun üye ülkelerinde kalıcı bir ateşkesin sağlanabileceğine dair şüpheler yer aldı.

Zelenski, Ekim ayının "karar zamanı" olacağını belirtirken, Rusya içindeki hedeflere Batı’dan tedarik edilen mühimmatla saldırmak için izin isteyeceğini ifade etti. Üst düzey bir Ukraynalı yetkili, "Eğer bu savaşı çözmeyi düşünüyorsak bu gerçek bir şans" ifadesinde bulundu.