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Dünya
Vahdet AYAZ/UKRAYNA, (DHA)
Haber Giriş: 24.03.2021 - 15:44 | Son Güncelleme:

Ukrayna'da kaçakçılara 'kümes' cezası

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Ukrayna'da sınırda yakayı ele veren tütün kaçakçıları başlarına gelenler yüzünden adeta yaptıklarına pişman oldular. Sınır muhafızları saatlerce tavuk kümeslerinde bekletilirken duruma tepki gösterdiler.

Dalgıç kıyafeti giyen 8 kaçakçı Tisa Nehri’ni geçerek Romanya'dan Ukrayna’ya kaçak tütün sokmaya çalıştı. Ukrayna sınır muhafızları tarafından yakalanan kaçakçılar, gözaltına alınmadan önce geçici olarak yakınlarda bulunan tavuk kümesinde bekletildi.

Olay, Ukrayna’nın Romanya sınırı yakınlarındaki Zakarpatya bölgesinde meydana geldi.

Ukraynada kaçakçılara kümes cezası
Dalgıç kıyafeti giyen 8 kaçakçı, Tisa Nehri’ni geçerek kaçak tütünleri Ukrayna’ya sokmaya çalıştı. Omuzlarında tütün paketleriyle koşan dalgıç kıyafetli kaçakçıları gören Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi ekipleri harekete geçti.

Sınır muhafızları tarafından yakalanan kaçakçılar, gözaltına alınmadan önce yakınlarda bulunan tavuk kümesinde bekletildi. O anlar anbean kameralara yansırken; kümesin içinde bekleyen dalgıç kıyafetli kaçakçıların sınır muhafızlarına tepki gösterdiği görüldü.

Ukraynada kaçakçılara kümes cezası

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