Ukrayna’da istediğini alacak mı: Trump Putin’in yüzünü güldürdü

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Ukrayna’da devam eden kanlı savaş üçüncü yılını doldurmasına 10 gün kala ABD ve Rusya liderleri arasında “barış uğruna” anonsuyla gerçekleşen ilk resmi temas Rusya lideri Vladimir Putin’in en mutlu günü oldu. ABD tarafı henüz müzakere masası kurulmadan Rusya’nın birçok talebine göz kırparak, Ukrayna’nın NATO üyeliğinin hayal olduğunu ve Ukrayna’nın 2014 yılı sınırlarına geri dönmesinin mümkün olmadığını kabul etmiş oldu. Böylece Putin’e 24 Şubat 2022 tarihinde başlattığı Ukrayna’ya askeri müdahaleyle komşu ülke topraklarının yüzde 20’lik bölümünü ilhak etmenin yolu açılmış oldu.

‘BU SAVAŞ BİTSİN İSTİYORUZ’

Putin ile bir buçuk saat süren görüşmenin özetini kamuyla paylaşan Trump, Putin’in iltifatlarına iltifatla karşılık verdiğini net bir şekilde sergileyerek şu ifadeleri kullandı: “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzunca ve oldukça verimli bir telefon görüşmesi yaptım. Ukrayna, Ortadoğu, enerji ve doların gücü gibi konuları ele aldık. Büyük Amerikan ve Rusya uluslarının 2’nci Dünya Savaşı’nda birlikte savaştığımızı hatırladık. İkimiz de birlikte çalışmanın bize sağlayacağı büyük faydadan söz ettik. Tabii ilk önce milyonlarca insanın hayatını kaybettiği Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak istiyoruz. İkimiz de bu savaşın bitmesini çok istiyoruz. Birbirimize ziyaretler düzenlemek dahil olmak üzere yakın temas halinde çalışmayı kabul ettik.”

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‘MÜZAKERELER BAŞLAYACAK’

“İki taraf derhal müzakere ekipleri oluşturarak Ukrayna savaşını bitirmeyi ele almaya başlayacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’yi arayarak Putin ile yaptığım görüşme içeriğini kendisine aktaracağım. Ardından Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe, Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz ve Özel Temsilci Steve Witkoff müzakerelere başlayacak. Rusya ile müzakerelerin başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum. Putin ile yüz yüze ilk temasımız yakında Suudi Arabistan’da gerçekleşebilir. 2022 yılında ben başkan olsaydım bu savaş hiç başlamazdı.”

‘İKİ LİDER GÖRÜŞMELİ’

ABD Başkanı Trump’ın sergilediği “savaş bitmeli” yaklaşımına Rusya’dan da pozitif yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov olumlu gelişmelerin yıldırım hızıyla geliştiğine dikkat çekerek, “Biz de Rusya olarak savaşı sona erdirmek için ABD heyetiyle müzakere masasına oturacak ekibimizi acilen hazırlıyoruz. İlk zirve görüşmesinin ne zaman ve nerede yapılacağını tam olarak söylemek şu an mümkün değil ancak görüşmenin mümkün olduğunca en kısa zamanda yapılmasına ihtiyaç var. İki liderin konuşacağı çok meseler var. Gündem çok yoğun. Ayrıca Putin’in ABD Başkanına Moskova’ya ziyaret düzenlemesi daveti de kabul edildi” ifadelerini kullandı.

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BATI ABLUKASINI DELDİ

Trump ile Putin arasında gerçekleşen temas Rus medyasının da birinci gündemi oldu. ABD liderinin yıllar sonra Putin ile doğrudan temas etmesi Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik uyguladıkları izolasyon çemberinin kırıldığı anlamına geldiği ön plana çıkartıldı. Putin’in ilk zaferi olarak ABD Savunma Bakanın “Ukrayna’nın NATO üyesi olması çok zor” ve “Ukrayna, 2014 yılı haritasına dönmesi çok zor” sözleri gösterildi.

RUSYA’YI G7’DEN ATMAK HATAYDI

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Bence Rusya’yı G7’den atmak hataydı, geri dönmesini isterim. Ukrayna savaşı konusunda Putin’e güveniyorum. Ukrayna da masada olacak” dedi.

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AVRUPA’DAN TEPKİ YAĞDI: ‘MASADA OLMALIYIZ’

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna Savaşı ile ilgili müzakereleri başlatmayı kabul etmesinin ardından Avrupa’dan art arda gelen tepkilerde meseleye temkinli yaklaşıldı.

7 ÜLKEDEN ORTAK AÇIKLAMA

Fransa’nın başkenti Paris’te bir araya gelen Fransa, Ukrayna, Almanya, Polonya, İtalya, İspanya ve İngiltere Dışişleri Bakanları yazılı bir ortak açıklama yayımladı. Açıklamada Ukrayna’da kalıcı barışın “Kiev yönetimi ve Avrupasız” sağlanamayacağı aktarılırken, “ABD’li müttefiklerimizle Ukrayna’da ileriye dönük yolu müzakere etmek istiyoruz” ifadesine yer verildi.

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UKRAYNA’YA DESTEK SÜRECEK

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas dün Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile bir araya gelerek, AB’nin Kiev’e desteğinin sürdüğünü teyit etti. Kallas, “Avrupa kararlı duracak ve Ukrayna’nın mücadelesini desteklemeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

SCHOLZ: DAYATILMIŞ BARIŞ OLMAZ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ukrayna’da dayatılmış bir barış olmaması gerektiğini belirtirken çatışmaya bulunacak herhangi bir çözümün ABD’yi de içermesi gerektiğini ifade etti.

‘UKRAYNA OLMADAN UKRAYNA TARTIŞILMAZ’

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Hepimizin ortak şekilde söylediği gibi, Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında görüşme yapılamaz” ifadesini kullandı.