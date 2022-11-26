Ukrayna'da insani kriz büyüyor... Elektrik ve suya erişim zorlaştı

Haberin Devamı

Rus kuvvetlerinin geri çekilmesi ardından misilleme olarak şehirlerin elektrik ve su şebekelerine füze saldırısı düzenlemesi kış aylarına girilirken insani ihtiyaçların kısıtlanmasına neden oluyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky, cuma günü yaptığı konuşmada, “Kilit görevi enerji sistemini istikrara kavuşturmak.” dedi. Ancak, başkent Kiev de dahil olmak üzere çoğu bölgede elektrik kesintilerinin devam ettiğini söyledi. Ukraynalı lider, “Toplamda 6 milyondan fazla abone etkilendi. Çarşamba akşamı yaklaşık 12 milyon abonenin bağlantısı kesildi.” diye ekledi.

Ülkede kurulacak olan “Yenilmezlik noktalarına” değinen Zeleknsky, bu noktaların ülke vatandaşlarını yiyecek, su, elektrik ve temel ihtiyaç maddeleri kapsayacağını söyledi.

SALDIRI ENDİŞESİ

Bombardıman ihtimalinin yüksek olduğunun altını çizen Zelensky yardım mesajında bulunarak şu sözlere yer verdi.

Haberin Devamı

"Lütfen dikkatli bakın! Kiev sakinlerinin daha fazla korumaya ihtiyacı var. Bu akşam itibariyle şehirde 600 bin elektrik abonesinin bağlantısı kesildi. Birçok Kiev sakini 20 hatta 30 saatten fazla elektriksiz kaldı.”

Gözden Kaçmasın İngiliz istihbaratından dikkat çeken rapor... Haberi görüntüle

BELÇİKA'DAN YARDIM

Elektrik bağlantısını yeniden düzeltme mücadelesi, Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun Cumartesi günü Kiev'de Zelenskyy ile görüşmesi sırasında geldi. De Croo, Belçika'nın "yeni insani ve askeri yardım gönderdiğini" açıkladı, ancak konuya dair ayrıntı vermedi.

ALMANYA KÜRESEL FİYATLARA DİKKAT ÇEKTİ

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ise, buğday, arpa, ayçiçek yağı ve diğer gıda maddelerinin önemli bir tedarikçisi olan Ukrayna üzerindeki savaşın dünya pazarları üzerindeki etkisiyle paralellikler gösterdiğini gündeme taşıdı. Ukrayna'dan yapılan ihracat, tahıl koridoru anlaşması ile yeniden başladı ancak hâlâ savaş öncesi seviyelerin çok altında ve küresel fiyatları artışına devam ediyor.

Herson'da halk yaşamına devam etmek isterken ölümcül bir füze saldırısı şehri tekrar hedef aldı. Yetkililer Rusya’nın savaş kanunlarını çiğnediğini ve sivil halkı hedef aldığının altını çizerek uluslararası kuruluşları eyleme çağırdı.