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Ukrayna'da 'hain' ilan edilen politikacı evinde ölü bulundu!

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#RUSYA#Ukrayna#Herson
Ukraynada hain ilan edilen politikacı evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 13:45

Rusya tarafına geçtiği için Ukrayna'da 'hain' ilan edilen Ukraynalı politikacı Oleksiy Kovalyov bu hafta sonu evinde ölü bulundu. 33 yaşındaki politikacının karısının da bıçaklanarak öldürüldüğü açıklandı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal sonrası taraf değiştirip Moskova'yı desteklemeye başladığı öne sürülen ve Ukrayna'da 'hain' ilan edilen politikacı Oleksiy Kovalyov hafta sonu evinde ölü bulundu.

Ukraynada hain ilan edilen politikacı evinde ölü bulundu

KAFASINDAN VURULDU, KARISININ BOĞAZI KESİLDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin partisinin eski bir üyesi olan Ukraynalı politikacı Pazar günü Herson yakınlarındaki evinde kafasından vurularak öldürüldü.

Yerel basında çıkan haberlere göre Kovalyov'ın karısı da bıçaklanarak öldürüldü.38 yaşındaki talihsiz kadın boğazına aldığı ölümcül darbelerden sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ukraynada hain ilan edilen politikacı evinde ölü bulundu

SUİKAST MI? DAHA ÖNCE MEYDAN OKUMUŞTU: BENİ DURDURAMAYACAKSINIZ!

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Çiftin bir suikast timi tarafından öldürüldüğüne inanılsa da olay yerinde Kovalyov adına kayıtlı bir av tüfeğinin bulunması kafaları karıştırdı.

33 yaşındaki Ukraynalı politikacı Temmuz ayından bu yana Herson'daki Rus işgal hükümetinde başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Daha öncede bir suikast girişiminden kurtulan Kovalyov düşmanlarına meydan okuyarak "Beni durduramayacaksınız" demişti.

Kovalev'in Rusların Herson eyaletini ilhak etme çabalarını desteklediği iddia ediliyor.

"UKRAYNALILAR DİKKATLİ OLSUN"

Kovalyov'ın ölüm haberini doğrulayan Ukraynalı yetkili Serhiy Khlan yaptığı açıklamada 'Hain Oleksiy Kovalyov öldürüldü.' ifadelerini kullandı.

Ukraynalı gazeteci Andrei Tsaplienko ise Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Ukraynalıları uyararak, "Hain, işbirlikçi Oleksiy Kovalyov kendi evinde vurularak öldürüldü. İşgalciler yoğun kontrole başladı. Ukraynalılar dikkatli olsun" dedi.

Ukraynada hain ilan edilen politikacı evinde ölü bulundu

5 ŞÜPHELİ SUİKAST DAHA

Ukraynalıların geri almak için karşı saldırı başlattığı Herson'da 5 şüpheli suikast daha rapor edildi. Rus işgalcilerin atadığı şehrin belediye başkanı Vladimir Saldo da zehirlenme şüphesi nedeniyle Moskova'daki bir hastanede komada.

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#RUSYA#Ukrayna#Herson

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