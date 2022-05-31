Ukrayna'da gerilla savaşı başladı! Rus birliklerine intihar görevi...

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24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattıkları işgalde hem Ukrayna'nın inanılmaz direnişi hem de Batı'nın birleşik tepkisi ile karşı karşıya kalan Rusya istediği ilerlemeyi 3 aydır sağlayamadı. Haftalarca süren Kiev kuşatmasına rağmen kenti alamayan Rusya Devlet Başkanı Putin, taktik değiştirerek askerlerini buradan çekip ülkenin doğusuna gönderme kararı almıştı.

Donbas bölgesinde mutlak bir zafer peşinde olan Rus birlikleri ilerleyişini sürdürürken bölgeden endişe veren haberler gelmeye başladı.

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SİEVİERDONETSK HARABEYE DÖNDÜ, 3'TE 1'İ RUSLARIN ELİNDE

Dün Rus ordusunun direnişin son kalesi olarak görülen bölgede sanayi kenti Severodonetsk'in merkezine kadar ulaştığı açıklanmıştı.



Rusya kentin üçte birinin kontrolleri altında olduğunu iddia ediyor. Ukraynalı yetkililerse şehirdeki kritik altyapının Rus bombardımanıyla yok edildiğini, Sievierodonetsk'in büyük bir kısmının harabeye döndüğünü ve binaların %90'ının hasar gördüğünü duyurdu.



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İngiliz Telegraph Gazetesi, Rus birliklerinin Ukrayna'nın elinde kalan son iki şehri ele geçirmek için 'intihar görevi' adı verilen bir göreve gönderildiğini iddia etti. Rusya bu iki şehri de ele geçirerek bölgede tam anlamı ile bir kontrol sağlamak istiyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk bölgedeki mücadelenin maksimum yoğunluğa çıktığını belirttiği açıklamasında "Rus işgal kuvvetleri tüm temas hattı boyunca ateş ediyor ve savunmamızın derinliklerini toplarla vurmaya çalışıyor. En şiddetli çatışmalar Severodonetsk, Bakhmut ve Harkiv yönlerinde gerçekleşiyor.” dedi.

SAATTE 200 DEFAYA KADAR BOMBALANIYOR! SADECE BİRKAÇ HAFTA DAYANABİLİR

Kiev kaynakları, mevcut durumda Ukrayna birliklerinin sadece birkaç hafta dayanabileceğini belirtiyor.

Ukrayna askerleri Rus birliklerini bölgeden çıkarmak için yoğun bir çaba sarf ederken görgü tanıkları şehrin saatte 200 defaya kadar bombalandığını ve çatışmaların sokaklara kadar indiğini söyledi.

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Severodonetsk Valisi Oleksandr Stryuk şehrin hala Ukrayna'nın elinde olduğunu ve çatışmaların sürdüğünü belirtti. Stryuk şiddetli çatışmalar nedeni ile sivillerin tahliye edilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.

KREMLİN SON ŞANSINI KULLANDI

Ukraynalı askeri analist Oleh Zhdanov, Rusya'nın stratejik öneme sahip Siverskiy Donetsk Nehri'nin her iki tarafındaki Sievierodonetsk ve Lysychansk'i hedef almasının topyekûn bir hamlenin parçası olduğunu belirterek "Kremlin artık zaman kaybetmeyi göze alamayacağını gördü ve ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeyi genişletmek için son şansını kullanması gerektiğini düşündü, çünkü Batı silahlarının Ukrayna'ya gelişi yakın zamanda bunu imkansız hale getirebilir" dedi.

GERİLLA SAVAŞI BAŞLADI

Öte yandan dün Rusya'nın eline geçirdiği Melitopol kentinde büyük bir patlama meydana geldi. Bir rögar kapağının altına gizlenmiş el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehirde güçlü bir patlama meydana geldi, olayda 3 kişi yaralandı.



Rusya olayı 'terör saldırısı' olarak yorumlarken Batı medyası 'Rus işbirlikçilerine karşı ilk büyük gerilla savaşı' yorumunda bulundu.



Rusya'nın ele geçirdiği kentlerde buna benzer saldırıları daha sık görülebileceği iddia edildi.



Rus askerleri uçuş görevinde/ AP

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24 Şubat'ta savaş başladığında, doğudaki bölgelerin üçte ikisi Ukrayna'nın kontrolündeydi. Geri kalanı 2014'teki savaştan bu yana Rus yanlıları tarafından tek taraflı ilan edilmiş; Rusya destekli küçük özerk bölgeler olarak varlığını sürdürüyordu.

Savaşın başlamasından birkaç gün önce Putin, bu iki bölgenin tümünün Ukrayna'dan bağımsızlığını kabul ettiğini açıkladı. Eğer Rusya bu iki bölgeyi de tamamen ele geçirirse, bu Putin'e büyük bir "başarı" imkanı vermiş olur. Bir sonraki adım da Donbas'ı ilhak etmek olur.

Tıpkı 2014'te tartışmalı ve uluslararası alanda kabul edilmeyen bir referandumla Kırım'da yaptığı gibi. Luhansk bölgesi lideri, daha şimdiden "ileride yapılacak bir referandumdan" bahsetmeye başladı bile.