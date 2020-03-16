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Dünya
Sonat Kerem / Kiev (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2020 - 10:30,Son Güncelleme:/

Ukrayna'da eczane ve marketler dışında tüm işletmeler kapatılıyor

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Ukrayna'da eczane ve marketler dışında tüm işletmeler kapatılıyor
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Ukrayna’da Corona Virüs'ün yayılmasını önlemek için yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Lviv ve Odesa kentlerinde geniş kapsamlı kısıtlamalara gidiliyor.

Ukrayna’nın Odesa ve Lviv kentlerinde 16 Mart Pazartesi gününden itibaren Corona Virüs önlemleri kapsamında eczane ve gıda marketleri dışındaki tüm dükkanların, kafe, restoran, gece kulübü, spor salonu, sinema, müze, alışveriş merkezi ve sokak pazarların geçici süreliğine kapatılacağı açıklandı. Bankaların faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor.

Odesa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov, kentte 10’dan fazla kişinin bir araya geldiği tüm işletmelerin kapatılacağını, gerek görülmesi halinde kısıtlamaların genişletilebileceğini açıkladı. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla alınan önlemleri duyurdu. Aynı yasakların ülkenin diğer kentlerinde de uygulanabileceği belirtiliyor.

Ukrayna’da şu ana kadar Corona Virüs tespit edilen 3 kişiden biri hayatını kaybetti. Ülkede 3 Nisan tarihine kadar tüm eğitim kurumları tatil edilmiş, toplu etkinlikler ertelenmiş, yabancıların ülkeye girişi yasaklanmış, hava yolu yolcu ulaşımı durdurulmuştu.

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