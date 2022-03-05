Ukrayna’da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı

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Ukrayna’nın Çernihiv kenti semalarında uçuş yaparak bazı noktaları bombalayan Rus savaş uçağı, Ukrayna askerleri tarafından yerden fırlatılan roketle düşürüldü. Vurulan uçağın pilotu ise fırlatma sistemlerini kullanarak uçaktan atladı.

