Ukrayna’da dondurucu soğuk molası... Trump’a göre 1 hafta Putin’e göre 2 gün

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Ukrayna’da eksi 20 dereceleri bulan soğuklarda insani trajedi yaşanmaması için bir haftalığına şehir ve kasabalara yönelik Rus bombardımanın durdurulması talebine Kremlin’den “Sadece 1 Şubata kadar dururuz” yanıtı geldi.

TRUMP’IN AÇIKLAMASI

Önceki gün Washington’daki kabine toplantısı sonrasında Trump, Putin ile ne zaman görüştüklerini belirtmeden, “Ukrayna’da gözlenen aşırı soğuklar nedeniyle şahsen Rusya Başkanı Putin’den başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna’daki şehirleri bir hafta boyunca bombardımana tutmamasını ve alt yapının tahrip edilmemesini rica ettim. Putin talebime olumlu yanıt verdi. Çok memnunum” diye açıklama yaptı. Saldırıların mola haberi üzerine Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Teşekkür ederiz Sayın Başkan. Biz ABD tarafıyla Ukrayna’da sivil yerleşimlerin Ruslar tarafından bombalanması konusunu sürekli görüşüyoruz. Başkan Trump’ın söylediklerinin Rus tarafından hayata geçirileceğini umut ediyorum. Önümüzdeki gece ve günler Putin’in Trump’a verdiği sözü yerine getirip getirmeyeceğini göreceğiz” dedi. Ukrayna, perşembeyi cumaya bağlayan gece Rusya’nın bir İskender ve 100’den fazla dron saldırısı düzenlediğini de belirtti.

MOSKOVA’DAN AÇIKLAMA

Rusya’nın enerji altyapısına düzenlediği saldırılar nedeniyle, başta başkent Kiev olmak üzere elektriksiz ve ısınma imkanı olmadan yaşamaya mahkûm edilen Ukraynalılar hayatta kalma mücadelesi verirken Rusya bir haftalık molayı bile çok gördü. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “ABD Başkanı Trump bizden bu yönde talepte bulundu. Başkan Putin, 1 Şubat tarihinde Abu Dabi’de yeniden başlayacak müzakerelere ilham vermesi için yapılan öneriyi kabul etti” dedi. Ukrayna ile Rusya arasında doğrudan görüşmelerin geçen hafta olduğu gibi 1 Şubat tarihinde yine Abu Dabi’de devam etmesi planlanıyor.