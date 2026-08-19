×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenski'nin ofisini de kapsayan suç örgütü soruşturması başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Volodimir Zelenski#Suç Örgütü
Ukraynada Devlet Başkanı Zelenskinin ofisini de kapsayan suç örgütü soruşturması başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 12:54

Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin bürosunda çalışan üst düzey yetkililerin de liderleri arasında bulunduğu bir suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi. Söz konusu suç örgütünde mevcut ve eski milletvekillerinin de yer aldığı kaydedildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosunun (NABU), Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin üst düzey yetkilileri ile parlamentonun mevcut ve eski milletvekillerinin liderliğinde faaliyet gösteren bir suç örgütünü ortaya çıkarmak amacıyla operasyon yürüttüğü belirtildi.

NABU'ya ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir suç örgütünü belirlemek için soruşturmanın başlatıldığı ifade edilerek, şunlar söylendi:

"NABU ve SAP (Ukrayna Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı), Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin üst düzey yetkilileri ve diğer kişilerin katılımıyla Ukraynalı eski ve mevcut milletvekillerinin liderliğinde faaliyet gösteren bir suç örgütünü ortaya çıkarmak için özel bir operasyon yürütüyor."

NABU açıklamasında, operasyon detaylarının daha sonra paylaşılacağını duyurdu.

Gözden Kaçmasın İsrail basınında Türkiye alarmı Sessizlik bozuldu: İhtiyacımız olan son şey savaşİsrail basınında Türkiye alarmı! Sessizlik bozuldu: İhtiyacımız olan son şey savaşHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınABD Kongresine Türkiyeye F-35 satışı mektubuABD Kongresi'ne Türkiye'ye F-35 satışı mektubuHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Volodimir Zelenski#Suç Örgütü

BAKMADAN GEÇME!