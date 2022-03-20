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Ukrayna'da dehşetin görüntüsü! Rus tankı böyle imha edildi

#Rusya#Ukrayna#Savaş

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 25 gün geride kalırken dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukrayna ordusuna bağlı Azov taburu, Rus ordusuna ait tankların yakın mesafeden imha edildiği görüntüleri yayınladı.

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Rusya ile Ukrayna’nın arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 25 gündür devam ediyor. Ukrayna ordusuna bağlı Azov taburu Rus tanklarının imha edildiği anları yayınladı. Ukrayna ordusuna ait tankın kamerasına yansıyan görüntülerde, Rus tanklarının patlama anları görüldü.

UKRAYNA'DA VURULAN TİYATRO BİNASININ FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Askeri alanlar haricinde sivil alanları da vuran Rus ordusunun neden olduğu yıkım havadan görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Mariupol kentinde Ukrayna halkının sığınak olarak kullandığı tiyatro binasının vurulmasının ardından tiyatronun son halini Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba sosyal medya hesabından paylaştı.

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Rusya ile iş yapmaya devam edenlere çağrıda bulunan Kuleba, "Burası Mariupol’de yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasının mahvolmuş hali. Rusya’nın insanlık dışı savaş suçu.

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Rusya’da ya da Rusya ile çalışan firmalara şunu sormak istiyorum, siz bunu yapanları nasıl doyurmaya ya da onlarla iş yapmaya devam ediyorsunuz?" dedi.

Ukraynada dehşetin görüntüsü Rus tankı böyle imha edildi

BİNANIN İKİ TARAFINA UYARI AMAÇLI "ÇOCUK" YAZILMIŞTI

Sığınak olarak kullanılan tiyatro binasının uydudan çekilen fotoğraflarında, Ruslara mesaj gönderildiği ortaya çıkmıştı. Sığınakta kalan sivillerin Rus ordusuna ait insansız hava araçları tarafından hedef alınmaması için binanın önüne ve arkasına “çocuk” şeklinde uyarı yazısı yazıldığı görülmüştü.

Ukraynada dehşetin görüntüsü Rus tankı böyle imha edildi

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#Rusya#Ukrayna#Savaş

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