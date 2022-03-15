Ukrayna'da dehşet dinmiyor... Sivillere bombardıman

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RUSYA’nın önceki gün Ukrayna’da Polonya sınırına 25 kilometre mesafede bulunan askeri eğitim üssünü vurmasının ardından dün Ukrayna birlikleri de, doğudaki Rusya yanlısı ayrılıkçı Donbas bölgesine misilleme yaptı. Donetsk şehri merkezine fırlatılan “Toçka-U” füzesinin infilakı sonucu 23 kişinin öldüğü bildirildi. Rusya, ölenler arasında çocukların da olduğu bunun savaş suçu sayılacağını belirtti. Kiev’den iddialarla ilgili bir açıklama gelmedi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafının aslında iki füze attığını ancak birisinin hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiğini duyurdu.

YAŞLILARIN DRAMI

Başkent Kiev’in kuzeybatısındaki Bucha kasabasının tamamının, Irpin’in ise bir kısmının Rus ordusunun kontrolünde olduğu açıklandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Irpin, Bucha ve Hostomel’de en sert çatışmaların yaşandığını söyledi. Başkentin doğusundaki Brovary’de bir şehir meclisi üyesi çatışmada öldü. Ukrayna ordusu, şiddetli çatışmalara karşın Rus güçlerinin başkente doğru önemli bir mesafe alamadığını bildirdi. Kiev’de yerleşim yerleri de saldırı altında kaldı. İftaiyeciler, saldırı sonrası mahsur kalan bina sakinlerini kurtarmak için zamana karşı yarış verdi. Kurtarılanlar arasında daha çok yaşlıların olması dikkat çekti. Kiev’deki Antonov uçak fabrikasının da vurulduğu, iki kişinin öldüğü bildirildi.

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KREMLİN: SÜRESİ BELİRSİZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov büyük kentlerin ele geçirilmesinin söz konusu olabileceğini söyleyerek “Rusya Devlet Başkanı Putin, harekâtı başlatma emri verdiğinde büyük şehirlere girilmeyeceği talimatını vermişti. Şu an bulunduğumuz süreç içinde Ukrayna’daki büyük şehirler silahlı kuvvetler tarafından durumun gerektirmesi halinde kontrol altına alınacaktır. Bu adım sivil halkın can güvenliğinin sağlanması için atılacak. Harekâtın ne zaman biteceğini açıklamıyoruz” dedi.

‘MÜZAKERELER ZOR YÜRÜYOR’

RUS ve Ukraynalı yetkililer dördüncü tur görüşmeyi video konferans şeklinde yaptı. Görüşmelerin başlamasından yaklaşık bir saat sonra başkent Kiev’de açıklama yapan Ukrayna heyeti temsilcisi Mihail Podolyak, “Görüşmeler zor gidiyor. Daha önce aramızda kararlaştırılan maddelerle ilgili Rus tarafı yeni tartışma açtı. Yeni tartışmalarda derin görüş ayrılıkları oluştu. Müzakerelerin tekrar bu duruma gelmesi, Ukrayna ile Rusya’nın farklı devlet yönetimi yapısından kaynaklanıyor. Biz Ukrayna olarak alacağımız kararları toplumla görüşerek veriyoruz. Toplumun ortak görüşünü arıyoruz. Rus tarafı ise kendi halkının görüşlerini dikkate almaksızın hareket ediyor” açıklamasını yaptı.

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BUGÜN DEVAM EDECEK

Görüşme sonrası da açıklama yapan Podolyak, alt grupların ek çalışma yapması için müzakerelere teknik bir ara verildiğini bildirdi. Mihail Podolyak’a göre müzakerelerin bugün devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakerelerin birinci öncelik taşımadığı imasıyla, “Heyetler arasında video konferans görüşmeleri devam ediyor. İçeriği hakkında pek bilgim yok. Temaslar tamamlandığında bizim heyetten bilgi alarak paylaşırız” demeyi tercih etti.

SAVAŞ GÜNLÜĞÜ - ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, savaşa diplomatik çözüm çabaları kapsamında Ukraynalı ve Rus mevkidaşları Kuleba ve Lavrov ile görüştü. Görüşmelerde Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.

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Kiev’in kuzeybatısındaki Bucha kasabasının tamamının, Irpin’in ise bir kısmının Rus ordusunun kontrolünde olduğu açıklandı. Başkentin doğusundaki Brovary’de bir şehir meclisi üyesi çatışmada öldü.

Kiev’de bir sivil yerleşime yapılan saldırıda 1 kişi öldü. Kentteki bir otobüs durağında bekleyenler de Rus bombardımanın hedefi oldu, olayda şans eseri yaralanan olmadığı belirtildi.

Ukrayna ordusu, Rus güçlerinin başkente doğru önemli bir mesafe alamadığını bildirdi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı birliklerinin son 24 saatte 11 km ilerleme kaydettiğini açıkladı.

Güneydeki Mikolaiv ile doğudaki Harkov’da sivil yerleşimler vuruldu, Harkov’da iki kişinin öldüğü bildirildi. Kuzeybatıdaki Rivne’de bir televizyon kulesine isabet eden iki Rus füzesi, 9 kişinin ölümüne sebep oldu.

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Rusya, Moskova yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk’e düzenlenen saldırıda aralarında çocukların da olduğu en az 23 kişinin öldüğünü, bunun savaş suçu olduğunu duyurdu.

Rusya, Polonya sınırındaki üsse yönelik önceki günkü saldırıda 180 yabancı savaşçının öldürüldüğünü iddia etti. Ukrayna tarafı kayıpları 35 olarak açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Ukrayna’ya gelen paralı askerlerin yerlerinin tespit edilerek hepsinin vurulacağını, ölümlerin sorumlusunun asker gönderen ülkeler olacağını” söyledi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus donanmasının Ukrayna’yı ablukaya aldığını ve denizden erişimi tamamen kestiğini açıkladı.

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Kremlin, sivil kayıplardan kaçınmak için büyük şehirlere saldırıların duracağı sinyalini verdi ancak “bu kentlerin ele geçirilmesi seçeneğinin masada olduğu” vurgulandı.

Rusya’nın kontrolüne geçen Çernobil nükleer santralında ikinci kez elektrik kesintisi yaşanıyor. Dün elektrik verildiği belirtilmişti.

Ukrayna lideri Zelenski, “Eğer hava sahasını kapatmazsanız Rusya füzelerinden birinin NATO evlerinize düşmesi an meselesi” dedi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Rusya’nın üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nden derhal ihraç edilmesini çağrısında bulundu.