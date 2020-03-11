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Dünya
Sonat KEREM/ KIEV (DHA)
Haber Giriş: 11.03.2020 - 12:30,Son Güncelleme:/

Ukrayna’da Corona Virüs önlemi: Milletvekillerinin yurt dışına çıkışına sınırlama

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Ukrayna’da Corona Virüs önlemi: Milletvekillerinin yurt dışına çıkışına sınırlama
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Corona Virüs (Kovid-19) önlemlerinin artırıldığı Ukrayna’da milletvekillerinin resmi yurt dışı seyahatlerine çıkmasına da geçici süreliğine yasak getirildi.

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Dmitro Razumkov’un dünya genelinde Corona Virüs salgının yayılması nedeniyle Ukrayna milletvekillerinin tüm resmi yurt dışı seyahatlerinin iptal edilmesi yönündeki kararnameyi imzaladığı bildirildi.

İktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Parlamento Başkan Vekili Yevgeniy Kravçuk, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Parlamento Başkanı, Bakanlar Kurulu’nun karantina önlemleri sürdüğü müddetçe ve dünyadaki salgın durumunda değişiklik olana kadar milletvekillerinin resmi yurt dışı seyahatlerini iptal etti" şeklinde bilgi verdi.

Kravçuk ayrıca Ukrayna Parlamentosu’nun girişlerinde dezenfektan el jelleri bulundurulması yönünde karar alındığını açıkladı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkede Corona Virüs salgınının yayılma ihtimaline karşı önlem olarak toplu etkinliklerin, konferansların ve spor karşılaşmalarının iptal edilebileceğini açıklamıştı. Ülkede şu ana kadar tek Corona Virüs vakasının kayda geçtiği Çernovtsi kentinde tüm okullar ve üniversiteler geçici olarak tatil edilmişti.

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