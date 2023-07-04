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Ukrayna’da çevre felaketinin boyutu: Baraj gölüydü baraj çölü oldu

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#Kahovka Barajı#Ukrayna#SWIFT
Ukrayna’da çevre felaketinin boyutu: Baraj gölüydü baraj çölü oldu
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 07:00

Ukrayna’da 6 Haziran’da kim vurduya giden Dinyeper Nehri üzerindeki Kahovka Barajı’ndan geriye balçık ve çöl bir alan kaldı.

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Kahovka baraj sularının Karadeniz’e akmasıyla birlikte hızla boşalan baraj gölünde kimi yerlerde su tamamen çekildi, kimi yerlerde ise diz boyunda su kaldı. Kahovka Barajı yüzünden Ukrayna’nın başına açılan felaketin boyutunu Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin yardımcısı Andrey Ermak dün bir fotoğraf paylaşarak gözler önüne serdi. Kahovka Barajı’nın üst tarafındaki Dnipropetrovesk Barajı’nda da suların azaldığı, insanların diz boyu sularda nehri geçtiği görüntülendi.

ZEMİN BALÇIK KAPLI

Kahovka Barajı’nın yıkılmasıyla Ukrayna’nın başına açılan felaket bilançosu da şekillenmeye başladı. Binlerce kilometre karelik alanı kaplayan baraj sularının çekilmesiyle yerini balçık ve çöl manzarasına bıraktı. Su baskını sırasında genelde tarımın yapılmadığı 70 civarında şehir ve kasaba su altıda kalmıştı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı verilerine göre resmi can kaybı 21 kişi olarak kayda geçmişti.

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TARLALAR SUSUZ KALDI

Suların çekilmesiyle Herson, Zaporojye, Nikolayev ve Dnepropetrovsk bölgelerindeki tarım arazilerine sulama suyu sağlayan 30 dev kanal susuz kaldı. Ukrayna Tarım Bakanlığı ile BM uzmanlarının tahminine göre sulama kanalları seviyesi düşürülerek bir ay içinde yeniden su pompalanmaya başlanamaması durumunda 400 bin hektar tarım alanında yetişen genelde tahıl ürünleri kuruyacak. Ukrayna, 2023 tahıl üretimini yüzde 50 düşüşle kapatacak.

ELEKTRİK ÜRETİMİ AZALDI

Kahovka Barajı’nın yıkılmasıyla Ukrayna elektrik üretimi de zarara gördü. Burada üretilen 400 megavat enerji bölgede yaklaşık 3 milyon insana dağıtılıyordu.

BATI TAHILDA RUSYA’YI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Tahıl koridoru anlaşmasının 18 Temmuz’da yeniden uzatılması ele alınmadan Financial Times gazetesi Batı’nın RUSYA’nın taleplerini karşılayacak adım atacağını yazdı. Buna göre Rusya’nın sattığı tahılın parasını döviz olarak alabilmesi için Rus bankası “Roslehhozbank” bünyesinde ayrı kardeş banka kurularak uluslararası para transferi SWIFT sistemine bağlanacak. Böylece yaptırımlardan muaf olacak.

 

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#Kahovka Barajı#Ukrayna#SWIFT

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