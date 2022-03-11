Ukrayna’da cepheye gidecek sivillere askeri eğitim veriliyor

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 16. gününde devam ederken, Rus ordusu başta Ukrayna'nın başkenti Kiev olmak üzere birçok noktayı vuruyor. Ukrayna ordusu da tüm imkanlarıyla başkent ve diğer kentleri savunuyor. Ülke genelinde siviller, Rusya'nın saldırılarına karşı ülkelerini savunmak için silah eğitimi alıyor. Lviv’de teorik silah eğitimi alan siviller, ardından uygulamalı eğitime katılarak çatışmalara giriyor. Kentte bulunan bir atış poligonunda kadın, erkek her yaştan kişilere dağıtılan silahların kullanımı konusunda eğitimler veriliyor. Yakın çatışma eğitimi alan siviller, el bombasının nasıl atılacağından silahların sökülüp takılmasına, nişan almaya kadar birçok konuda eğitim görüyor.

