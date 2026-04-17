Ukrayna’da cehennem gecesi! Rusya onlarca füzeyle vurdu

Ukrayna’nın başkenti Kiev başta olmak üzere Harkiv, Odessa ve Dnipro şehirlerine gece boyunca Rusya’nın balistik ve seyir füzeleriyle yüzlerce kamikaze dronun hedefi oldu. Ukrayna Savunma Bakanlığı gece boyunca havada toplam 44 füzeyle 659 kamikaze dron tespit edildiğini açıkladı. Bunların çoğunun havada imha edildiği ancak 26 füze ve dronun hedeflerini vurduğu kaydedildi.

SALDIRININ İKİ SEBEBİ VAR

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıların dozunu arttırması Ukrayna’nın Rusya içlerinde enerji altyapısına büyük zarar vermesine yanıt ve aynı zamanda cephe hattının donmasına bağlanıyor. Ukrayna son bir ayda Rusya’nın enerji tesislerine düzenlediği dron saldırılarıyla petrol ihracatının yüzde 23 oranında düşmesine yol açmıştı. Rus tarafının hava saldırılarını şiddetlendirmesinde ikinci neden cephe hattında yaşanan gelişmeler oldu. Ukrayna, beşinci yılına giren savaşta ilk defa dron sayısı üstünlüğünü yakaladı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın savaşa göndermek için topladığı asker sayısı Ukrayna FPV dronları tarafından öldürülen askerlerin gerisinde kaldı. Rus tarafı Ukrayna savunmasına destek veren ülkeleri de dün hedef göstermeye başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı 14 ülkenin yer aldığı liste yayımlayarak Ukrayna’ya dron yapımında yardım eden üçüncü ülkelerdeki firmaları adresleriyle duyurdu. Türkiye’den iki şirketin de yer aldığı liste hakkında tehditkâr bir çıkışta bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Dmitriy Medvedev, “Ukrayna’ya savaşı devam ettirmesi için kimlerin yardım ettiğini çok iyi biliyoruz. Adresleri elimizde mevcut. Rusya toprakları hedef alan bu silahların bize yanıt verme hakkı tanıyor. Ukrayna’ya dron üretiminde yardım edenleri her an vurabiliriz” açıklamasını yaptı.

MOSKOVA VE BAKÜ TAZMİNATTA ANLAŞMIŞ

Rusya’nın 2024 yılında Bakü-Grozni seferi yapan Azerbaycan’ın AZAL hava yolu şirketine ait yolcu uçağını savunma sitemleriyle kazara vurmasının yarattığı krizin iki ülke liderleri Vladimir Putin ve İlham Aliyev arasında varılan anlaşmayla tatlıya bağlandığı duyuruldu. Rusya ile Azerbaycan Dışişleri Bakanlıkları tarafından yayınlanan ortak bildiride iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyen uçak krizinin çözüldüğü açıklandı. İki ülke liderinin 9 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdikleri ikili görüşmede krizi çözüme kavuşturdukları vurgulanarak, “Rus tarafı, uçak kazasında hayatını kaybeden ve yaralanan yolculara belirlenen tazminatları ödemeyi kabul etmiştir” dendi. 25 Aralık 2024 tarihinde Çeçenistan’ın başkenti Grozni yakınlarında Rus hava savunma sistemleri tarafından Ukrayna dronu sanılarak vurulan Azerbaycan yolcu uçağı Hazar Denizi’ni geçtikten sonra Kazakistan’ın Aktau şehri yakınlarına düşmüştü. Olayda 67 yolcudan 38 kişi hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından Azerbaycan kamuoyunda Moskova’ya yönelik büyük tepki oluşmuştu.