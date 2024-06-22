Ukrayna'da çatışma bölgesi Harkiv’de kalan 2 balina özel operasyonla kurtarıldı

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Avrupa’nın en büyük akvaryumu olan Oceanografic Valencia, 18 Haziran’da aylar öncesinden planlanan ve çeşitli kuruluşların ortak operasyonuyla Rusya’nın saldırısı altında bulunan Harkiv’deki Nemo Akvaryumundan iki beyaz balinayı Valencia’ya getirdi. Balinaların durumun stabil olduğu ve gittikçe yeni yaşam alanlarına alışmaya başladıkları açıklandı. Yetkililer, Harkiv’in sürekli bombardıman altında olmasının enerji, lojistik ve teknik tedarik açısından balinaların hayatının tehlikeye soktuğunu ifade etti.

Valencia eyalet yetkilileri yaptıkları açıklamada “Bu operasyona Oşinografi, Georgia ve Sea World'deki Amerikan akvaryumlarından deniz memelileri uzmanları ve Ukraynalı bakıcılar katıldı. Plombir adında 15 yaşında bir erkek ve Miranda adında 14 yaşında bir dişi olan hayvanlar, çatışma bölgesinden uzun bir yolculuğun ardından hassas sağlık koşullarıyla 18 Haziran gecesi Valencia denizcilik merkezine ulaştı” dedi.

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OPERASYONUN DETAYLARI

İki beyaz balina, bu uzun süren yolculuklarında ilk olarak Harkiv’den Odesa’ya 12 saatlik kara yolculuğu yaptı. Odesa’da Ukraynalı bakıcılar, tahliye edilen balinalar üzerinde ilk veteriner kontrollerini yapmak için Oceanografic, Georgia Akvaryumu ve SeaWorld'den uzman ekiplerle bir araya geldi. İki balina, Odesa’da yapılan sağlık muayenesinin ardından Moldova sınırına doğru kara yolculuklarına yeniden başladı.

Avrupa Birliği Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi'nin (OLAF) işbirliği, sınır geçişini hızlandırmak ve Moldova'daki Kişinev havaalanına varış süresini kısaltmada yardımcı oldu. Belugalar için özel olarak kiralanan ve 6 uluslararası uzmanı taşıyan bir uçak, Plombir ve Miranda'yı Valensiya topraklarına getiren beş saatlik uçuşu gerçekleştirdi. İspanyol toprağına vardıktan sonra Oceanogràfic'e çok daha kısa süren son bir transfer daha yapıldı.