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Hürriyet
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Dünya
Sonat Kerem / DHA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 16:50 | Son Güncelleme:

Ukrayna’da bir üniversitede uyuşturucu laboratuvarı bulundu

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Ukrayna’da bir üniversitede uyuşturucu laboratuvarı bulundu
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Ukrayna’nın batısındaki Lviv kentinde güvenlik güçleri bir üniversitenin içinde uyuşturucu üreten çeteye operasyon düzenledi.

Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, Lviv’de bir üniversitenin laboratuvarında uyuşturucu madde ürettikleri belirlenen uyuşturucu tacirlerinin gözaltına alındıkları bildirildi.

Lviv Savcısı İrina Didenko, üniversitenin laboratuvarında bölüm başkanı olan öğretim görevlisinin uyuşturucunun üretimini, bir nargile kafenin sahibi ile çalışanının ise paketlemesini ve dağıtımını üstlendiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Operasyon sırasında 1 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirildi.

İNTERNET ÜZERİNDEN SATTILAR

Üniversitede üretilen uyuşturucunun bir internet sitesi ve mobil uygulama hesabı üzerinden satışa sunulduğu, şüphelilerin 4 kilogramdan fazla uyuşturucuyu 2,5 milyon grivnaya (yaklaşık 665 bin TL) sattıklarının belirlendiği ifade edildi.

İnternet sitesinin kurucusunun da gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve şüphelilere dava açılacağı kaydedildi. 

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