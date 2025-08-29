Ukrayna’da barış beklerken Rusya Kiev’e füze yağdırdı

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump’ın barış girişimlerine rağmen devam eden Ukrayna savaşında Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’i son dönemdeki en ağır saldırılardan biriyle vurdu. Önceki gece sabaha karşı Kiev’in yedi semtine saldırıda aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 21 sivil öldü, 50’den fazla kişi yaralandı. Saldırıdan Kiev’deki Avrupa Birliği Temsilciliği ile İngiltere’nin British Council kültür merkezi de etkilendi.

UYKULARINDA ÖLDÜLER

İskander-M balistik füzeleri ve Kinjal seyir füzeleri kullanılan saldırıda, hava savunma sistemlerini şaşırtmak amacıyla onlarca da Şahid tipi kamizake dron kullanıldı. Başkentin Darnitski, Dneprov, Solomenski, Şevçenko, Goloseyev, Obolon ve Desnyanskie semtlerindeki 33 noktada binalar ciddi hasar gördü. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Darnitski’deki bir binada çok sayıda sivilin saldırıya uykuda yakalandığını açıkladı. AB temsilcilik binası ve İngiliz kültür merkezinin gece saatlerinde boş olması sayesinde yabancı diplomatlar arasında ölen ya da yaralanan olmadı ancak Avrupa’dan Moskova’ya tepki yağdı.

AVRUPA’DAN TEPKİ VAR

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Rusya’nın AB’yi de hedef aldığını söyledi. Leyen, “İki füze, delegasyona 50 metre mesafede, 20 saniye arayla düştü. Bu, Kremlin’in Ukrayna’yı terörize etmek için hiçbir sınır tanımayacağını, sivilleri gözünü kırpmadan öldürdüğünü ve hatta AB’yi hedef aldığını gösteriyor” dedi. AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da X hesabından, temsilcilik çalışanlarıyla görüştüklerini aktararak Rusya’nın Brüksel elçisinin AB’ye çağrıldığını belirtti. Kallas, “Hiçbir diplomatik misyon asla hedef alınmamalı” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “İşte Rusya’nın barış anlayışı bu. Terör ve barbarlık” sözleriyle saldırıya tepki gösterirken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer da Rusya’nın bu saldırılarla barış umutlarını “sabote ettiğini” ifade etti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da Başkan Trump’ın Rusya’nın saldırısına şaşırmadığı ve bu durumdan memnun olmadığı bildirildi.

‘ONLAR DA BİZİ VURUYOR’

Rusya’dan ise saldırıya “Ukrayna’nın benzer saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirdikleri” savunması geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Kiev rejimi her gün Rusya’ya hava saldırıları düzenleyerek altyapımızı hedef alıyor. Rus ordusu da üzerine düşen görevi yerine getirerek Ukrayna içinde askeri hedeflerle savaşa destek veren altyapıyı imha ediyor” derken, “müzakere sürecinin devamından yana olduklarını” da kaydetti.

İLK VURAN RUSYA’YDI

Moskova, Ukrayna saldırılarına karşılık verdiklerini açıklasa da 24 Şubat 2022’de başlayan işgalin ardından ilk uzun mesafeli saldırıyı 1 Mart 2022 akşamı Rus ordusu yapmıştı. Kiev’deki televizyon merkeziyle “Babi Yar” anıtını füzelerle vuran Rus ordusu, 2022 yılı sonlarından itibaren Ukrayna’daki sivil altyapıyı da “askeri hedef” gerekçesiyle havadan imha etmeye başladı. Ukrayna ise 2023 yılı ortalarından bu yana Rusya’ya misilleme saldırılarıyla yanıt veriyor. Geçen ay Rusya’daki 7 petrol rafinerisini vuran Ukrayna, Sibirya bölgesinde yakıt sıkıntısı yaşanmasına neden oldu.

UKRAYNALI ASKERİN FİLM GİBİ KURTULUŞ ÖYKÜSÜ

Ukraynalı bir asker savaş filmlerine konu olacak bir kurtuluş öyküsü yaşadı. Donetsk bölgesindeki Pokrovsk yakınlarında yedi diğer silah arkadaşıyla birlikte Ruslar tarafından yakalanan 33 yaşındaki Vladislav isimli asker, boğazı kesilip öldü diye diğer arkadaşlarıyla bir çukura atıldı. Ancak kan kaybetmesine rağmen ölmeyen Ukraynalı Vladislav, çukurdaki kırık bir cam şişe yardımıyla ellerindeki bağlardan kurtulup, bulduğu bir bez parçasıyla da yarasına baskı yaptı. Çukurdan çıktıktan sonra beş gün boyunca hayatta kalarak Ukrayna kontrolündeki bölgeye ulaşmayı başardı. Dnipropetrovsk bölgesindeki bir hastaneye kaldırılan Vladislav hayata tutunmayı başardı.

Boğazı kesildiği için konuşamayan Ukraynalı asker eşi ve kardeşine yazdığı notlarla iletişim kurarken, silah arkadaşlarının gözlerinin oyulduğunu, cinsel organlarının, kulaklarının ve dudaklarının kesilerek öldürüldüklerini aktardı.

AB OFİSİ DE VURULDU

Rusya’nın Kiev’e saldırısında hasar alan Avrupa Birliği Temsilcilik Binası kullanılamaz hale geldi.