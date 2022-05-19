Ukrayna'dan ateşkes resti: Rus birlikleri tamamen çekilmeden olmaz!

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Rusya-Ukrayna savaşında 85. güne girildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, sosyal medya hesabından savaş dair açıklamalarda bulundu.



BİZE ATEŞKES TEKLİF ETMEYİN



Podolyak, "Bize ateşkes teklif etmeyin. Bu, Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden imkansız" ifadelerini kullandı.



Fransa ile Almanya'nın aracılık ettiği ve Belarus'un başkenti Minsk'te 2015 yılında Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki savaşı durdurmak için imzalanan barış anlaşmasına işaret eden Podolyak, "Ukrayna yeni 'Minsk' ve savaşın birkaç yıl içinde tekrar etmesiyle ilgilenmiyor. Rusya, işgal altındaki topraklarımızı tamamen özgürleştirmeye hazır olana kadar müzakere ekibimiz silahlar, yaptırımlar ve paradır" dedi.

LAVROV: SÜREÇ DEVAM ETMİYOR ÇÜNKÜ KİEV ÇEKİLDİ

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İki ülke arasında öncelikle kalıcı ateşkes ve sonrasında barış için yürütülen müzakereler ilk başlarda tüm dünyaya ümit verse de son dönem tedirgin eden bir sessizliğe büründü.



Rusya’nın Ukrayna'ya başlattığı işgalin ardından Belarus’ta başlayıp Türkiye’de devam eden ve daha sonra internet üzerinden sürdürülen müzakerelerin son durumuna ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov “Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler devam etmiyor çünkü Kiev bu süreçten çekildi” dedi.

İki ülke arasında yapılan müzakerelerde Kiev’in, ABD ve İngiltere tarafından yönlendirildiğini savunan Lavrov, “Washington ve Londra’nın Ukraynalı müzakerecileri yönlendirdiği ve hatta Ukrayna topraklarında bu ülkelerin temsilcilerinin bulunduğuna dair çeşitli kanallardan bilgilere sahibiz” şeklinde konuştu.



PUTİN: GÖRÜŞMELER ÇIKMAZ BİR NOKTADA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de geçtiğimiz haftalarda defalarca kez Ukrayna ile görüşmelerin "çıkmaz" bir noktada olduğunu söylemişti.



CAN KAYIPLARI ARTIYOR



Ateşkes ve barış müzakereleri için tartışmalar devam ederken Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’tan beri devam eden savaşta sivil can kayıpları artıyor.



Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’ya saldırıları sonucunda 658’den fazla çocuğun yaralandığı, 231 çocuğun ise hayatını kaybettiği belirtildi. Savcılık, ayrıca saldırılarda 457’den fazla sivilin de yaralandığını açıkladı. Rakamların son veriler olmadığı, geçici olarak işgal edilmiş ve kurtarılmış bölgelerde çalışmaların devam ettiği aktarıldı.



Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Donetsk bölgesinde 144, Kiev bölgesinde 116, Harkov bölgesinde 100, Çernihiv bölgesinde 68, Herson bölgesinde 48, Luhansk bölgesinde 47, Mikolayiv bölgesinde 44, Zaporijya bölgesinde 28, Sumi bölgesinde 17, Jitomir bölgesinde 15 ve başkent Kiev’de 16 çocuğun saldırılardan etkilendiği duyuruldu.



Öte yandan, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle ülkede toplam bin 828 eğitim kurumunun hasar gördüğü kaydedildi.